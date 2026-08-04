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Harry Potter y la Piedra Filosofal regresa a los cines por su 25 aniversario: fecha, preventa, menú temático

La magia volverá a la pantalla grande con la película que dio inicio a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, regresará a los cines de México para celebrar su 25 aniversario con funciones especiales, contenido exclusivo y una experiencia temática para los fans

Agosto 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Si eres seguidor del Mundo Mágico creado por J.K. Rowling, esta será una oportunidad única para revivir el primer viaje de Harry, Hermione y Ron a Hogwarts en la pantalla grande. Cinépolis confirmó que el reestreno estará disponible del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en complejos seleccionados del país.

La película podrá disfrutarse en salas tradicionales, 4DX y VIP, dependiendo de la disponibilidad de cada complejo.

Además de la proyección, algunas funciones incluirán contenido especial a finalizar la película, pensado para conmemorar el 25 aniversario del estreno de la cinta dirigida por Chris Columbus.

La preventa de las funciones tradicionales comenzó el 31 de julio, fecha que coincide con el cumpleaños de Harry Potter dentro de la historia.

Como parte de la celebración, Cinépolis también anunció una experiencia VIP con un menú temático inspirado en Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Aunque la cadena aún no revela los alimentos que integrarán el paquete, confirmó que incluirá dos bebidas sin alcohol y estará disponible únicamente en funciones VIP seleccionadas, siguiendo el formato de otras experiencias gastronómicas especiales lanzadas para grandes estrenos.

La preventa para las funciones VIP con menú especial comenzará el próximo 10 de agosto. Debido a que el cupo será limitado, Cinépolis recomienda adquirir los accesos con anticipación, ya que este tipo de experiencias suele agotarse rápidamente.

Harry Potter
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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