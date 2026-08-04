La odisea que vivió Emilio Treviño para convertirse en la voz de Telémaco

Con una formación actoral en teatro y tras compartir escenario con grandes figuras como Lola Cortés y Jaime Camil, Emilio Treviño es mejor conocido por su trabajo de doblaje de voz en películas como Marty Supreme —la más reciente— y La Odisea, donde da voz a Telémaco, cumpliendo el sueño de trabajar con su director de cine favorito: Christopher Nolan.

Solo me dieron una semana para prepararme, así que leí todo el libro. Emilio Treviño

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Comprometido con el reto que representaba darle voz a un personaje icónico de la literatura escrita por Homero, Emilio se adentró en la psicología de Telémaco. Él cree que, cada vez que un actor de doblaje entra a la cabina, revela una parte de su alma; con el ego en una balanza, describió el proceso como un juego con un gran peso de responsabilidad.

Siempre coincide que la parte vulnerable del personaje tal vez es algo que también tienes que trabajar en tu vida en ese momento. Emilio Treviño

Pasar por el proceso de interpretar a un joven en búsqueda de su padre lo describió como tener una herida y dejar que el aire pase por encima, refrescando el dolor. Con las emociones a flor de piel, Treviño aseguró que no podría interpretar a ningún personaje sin entenderlo y vivir, de alguna manera, lo que él está sintiendo.

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La naturaleza de Telémaco

Después de haber interpretado a varios personajes de Timothée Chalamet y ahora a Tom Holland, confesó que el actor en pantalla pasa a segundo plano. Para él, interpretar a un personaje tiene mucho más que ver con el guion que con quien lo interpreta.

Telémaco está hecho para conectar con la juventud, en la temporada en la que yo me encuentro: en encontrar mi identidad dentro del mundo. Emilio Treviño

Emilio describió la crudeza de despedirse de un personaje al terminar un proyecto. Al final, la voz de cada ser humano es única porque surge de la combinación irrepetible de la anatomía de sus cuerdas vocales y de toda una vida.

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¿Las mujeres son las verdaderas heroínas de la historia?

Con una notoria admiración por la feminidad, Treviño habló de lo emotivo que fue compartir con su mamá este enorme logro en su carrera. También compartió lo poderosa que le pareció la escena en la que Menelao le cuenta a Telémaco sobre los falsos héroes del caballo de Troya, revelando la fuerza femenina que atraviesa el diálogo de la película.

Las heroínas son las mujeres en esta historia; Penélope es la única que consigue que Ítaca no se derrumbe. Emilio Treviño

Para él, Telémaco representa la verdadera esperanza de Ítaca gracias a la crianza que obtuvo de su madre. La posibilidad de un rey cuyo liderazgo no dependa de la fuerza física, sino de la nobleza de su corazón. Al igual que Odiseo, no destaca por ser el guerrero más poderoso; de hecho, la grandeza de su padre siempre radicó en su ingenio, el mismo que le permitió idear el caballo de Troya y superar cada uno de los desafíos de su viaje.

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¿Cómo vive la divinidad?

Para Emilio Treviño, uno de los aspectos más especiales de dar voz a Telémaco fue la manera en que La Odisea retrata la divinidad. Según explicó, Christopher Nolan presenta a los dioses como una presencia constante que no siempre se manifiesta de forma evidente, sino a través de los pequeños momentos de la vida.

Lo sagrado está en valorar absolutamente todo. Atacar al extraño es atacarme a mí mismo también. Emilio Treviño

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Recordó una escena en la que Odiseo cuestiona a Atenea por qué los dioses no pueden ser más claros, a lo que ella responde que no hay nada más directo que la risa de un niño, un atardecer, la lluvia, la vegetación o la comida. Para el actor, ese mensaje refleja que lo sagrado está presente en todo lo que nos rodea y que la verdadera espiritualidad consiste en aprender a valorar cada instante y a cada persona.

Finalmente, Emilio Treviño encaja como una pieza clave en el rompecabezas de La Odisea al haber sido elegido como la voz de Telémaco para toda Latinoamérica. Su buen corazón y su disposición para poner la piel en el juego, abrirse emocionalmente y sumergirse en cada personaje le permiten ofrecer interpretaciones profundas, honestas e irrepetibles.