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Cuándo se estrena la película de “The Lifestimes Tour” de Katy Perry en México

Los fans de Katy Perry podrán revivir uno de los espectáculos más ambiciosos de la cantante en la pantalla grande

Agosto 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La película concierto Katy Perry: The Lifestimes Tour- Live From París llegará a los cines de México con funciones especiales que prometen transportar al público al corazón de la gira mundial de la intérprete de Firework y Roar.

La cinta se estrenará en México el próximo 2 de septiembre y estará disponible por tiempo limitado en salas seleccionadas de Cinépolis y Cinemex, incluyendo funciones en formato IMAX en algunos complejos.

Fue grabada durante las presentaciones con entradas agotadas que la artista ofreció en el Accor Arena de París en noviembre de 2025.

El filme, dirigido por Paul Dugdale, fue realizado con más de 60 cámaras, ofreciendo una experiencia cinematográfica inmersiva que busca recrear la energía de un concierto en vivo. Además del espectáculo, incluye material detrás de cámaras y una producción visual diseñada especialmente para la gira.

Dicho material incluye algunos de los mayores éxitos de Katy Perry, entre ellos: Firework, Roar, Dark House, Teenage Dream, California Gurls, etc.

La preventa ya comenzó en Cinemex, mientras que Cinépolis anunciará próximamente la disponibilidad de sus funciones.

Katy Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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