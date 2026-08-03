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Así es la exclusiva mansión en Mallorca donde Georgina y Cristiano disfrutan unas vacaciones de ensueño

Entre rumores de boda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez disfrutan de unas vacaciones familiares rodeados de privacidad, lujo y exclusividad.

Agosto 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
La mansión en Mallorca donde Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de sus vacaciones familiares

La mansión en Mallorca donde Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan de sus vacaciones familiares

Instagram/@georginageo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegaron a Mallorca el pasado 29 de julio para disfrutar de unas vacaciones familiares, mientras continúan los rumores sobre una posible boda en Portugal, ya que no se celebró este fin de semana como se especulaba.

La pareja navegó por las aguas de la isla a bordo de su lujoso yate CG Mare junto a sus hijos, y mientras Georgina comparte algunos momentos de la escapada en sus redes sociales, también se habla de la exclusiva mansión donde se hospedan.

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La mansión en Mallorca donde Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez disfrutan de sus vacaciones familiares

Mallorca se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de la pareja por sus paisajes, privacidad y exclusivas villas, Cristiano y Georgina eligieron una lujosa residencia con vistas al Mediterráneo, espacios amplios, piscina infinita, jardínes privados y un diseño integrado con el entorno.

Se trata de un refugio de lujo ideal para disfrutar de la tranquilidad de la isla, con espacios exteriores pensados para relajarse y contemplar el paisaje mediterráneo.

Además, Mallorca cuenta con algunos de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo, con restaurantes de alta gastronomía, puertos deportivos y paisajes naturales que convierten la isla en un destino habitual para quienes buscan unas vacaciones de lujo.

¿Cómo han sido las exclusivas vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez?

A través de sus redes sociales, Georgina ha compartido algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones junto a Cristiano y Cristiano Jr., mostrando una escapada familiar llena de instantes inolvidables, paisajes paradisíacos y recuerdos que, sin duda, se convierten en experiencias únicas para disfrutar lejos de los reflectores.

Bautizándome. Siempre fue mi sueño bañarme en una cascada”, escribió Georgina junto a un carrusel de fotografías, donde deja claro que la comida ha sido maravillosa, además de disfrutar momentos memorables: “Desde pequeño, este viaje ha sido nuestro momento. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano”, haciendo referencia a Cristiano Jr.

Desde paseos en barco hasta días bajo el sol, la familia aprovecha estos momentos para disfrutar de actividades al aire libre y crear recuerdos antes de retomar sus compromisos profesionales.

Sin duda, la pareja está disfrutando de este momento mientras los rumores y las especulaciones sobre su boda continúan, y después de pasar una temporada ajetreada con el Mundial 2026.

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