Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc

Alexandra Leclerc, la mujer que conquistó el corazón el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, es la número 1 en seguidores de Instagram, a comparación de las parejas de otros pilotos, superando los 4 millones de followers en dicha red social.

La esposa de Leclerc, lidera el ranking tras el crecimiento de más de 600,000 nuevos usuarios en la semana de su boda. En su perfil compartió fotos y videos de la ceremonia que provocaron la emotiva reacción de los usuarios. Además, en su cuenta de Instagram suele compartir contenido de moda, estilo de vida, belleza, viajes y más.

El segundo lugar lo ocupa Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz, quien se mantiene como una de las más populares, aunque con una cifra inferior a la marca de los 4 millones alcanzada por Alexandra.

En tercer lugar está Tiffany Cromwell, la pareja de Valtteri Bottas, quien es una ciclista profesional.

Cabe recordar que Alexandra estudió Historia del Arte en Paris, de hecho, tiene una cuenta secundaria exclusivamente dedicada a su pasión por el arte, donde comparte fotos de museos, cuadros clásicos y arquitectura.

En los últimos días, en su cuenta principal ha compartido su día a día, incluyendo viajes de lujo, y sobre todo su asistencia a los Grandes Premios de la Fórmula 1, donde acapara la atención por su estilo único y sus looks.

En TikTok, publica videos de sus rutinas de belleza, maquillaje y fragmentos de su vida.