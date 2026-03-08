Revista
Personalidades

Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc

Tras celebrar su boda civil el 28 de febrero, la influencer y modelo aumentó masivamente su número de seguidores en su cuenta de Instagram

Marzo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg

Alexandra Leclerc, la mujer que conquistó el corazón el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, es la número 1 en seguidores de Instagram, a comparación de las parejas de otros pilotos, superando los 4 millones de followers en dicha red social.

La esposa de Leclerc, lidera el ranking tras el crecimiento de más de 600,000 nuevos usuarios en la semana de su boda. En su perfil compartió fotos y videos de la ceremonia que provocaron la emotiva reacción de los usuarios. Además, en su cuenta de Instagram suele compartir contenido de moda, estilo de vida, belleza, viajes y más.

El segundo lugar lo ocupa Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz, quien se mantiene como una de las más populares, aunque con una cifra inferior a la marca de los 4 millones alcanzada por Alexandra.

En tercer lugar está Tiffany Cromwell, la pareja de Valtteri Bottas, quien es una ciclista profesional.

Cabe recordar que Alexandra estudió Historia del Arte en Paris, de hecho, tiene una cuenta secundaria exclusivamente dedicada a su pasión por el arte, donde comparte fotos de museos, cuadros clásicos y arquitectura.

En los últimos días, en su cuenta principal ha compartido su día a día, incluyendo viajes de lujo, y sobre todo su asistencia a los Grandes Premios de la Fórmula 1, donde acapara la atención por su estilo único y sus looks.

En TikTok, publica videos de sus rutinas de belleza, maquillaje y fragmentos de su vida.

Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Entretenimiento
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
pedro friedeberg y su hija
Personalidades
Falleció el artista Pedro Friedeberg a los 90 años
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Victoria-Federica-de-Marichalar-y-Jorge-Navalpotro.jpeg
Personalidades
Victoria Federica de Marichalar hace oficial su relación en su primera aparición pública en pareja
Marzo 05, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
gonzalo-hevia.jpeg
Personalidades
Quién es y a qué se dedica Gonzalo Hevía Baillères, el nuevo novio de Emma Watson
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
Personalidades
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
En su regreso al Auditorio Nacional, el grupo nos habló sobre música, caballerosidad y su nueva etapa artística
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
alexandra-esposa-de-charles-leclerc-quien-es.jpeg
Personalidades
Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc
Te contamos lo que sabemos sobre la influencer que se casó en secreto con el piloto de la F1
Febrero 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-novio-de-tania-ruiz-alejandro-bailleres.jpeg
Personalidades
Alejandro Baillères, el empresario que conquistó el corazón de Tania Ruiz
Presidente del poderoso Grupo BAL y filántropo, el nuevo romance de la modelo con Baillères abre un capítulo de amor y poder en el jet‑set mexicano
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
saskia niño de rivera y manuel
Personalidades
Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín terminan su matrimonio
Diciembre 14, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez