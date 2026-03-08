Revista
Entretenimiento

Victoria Beckham presenta su nueva colección en Paris Fashion Week

Con su familia en primera fila, la diseñadora consolidó una vez más su marca con una propuesta de siluetas fluidas y sastrería impecable

Marzo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
victoria-beckham-desfilejpeg

Como ya es tradición en ocasiones anteriores, la familia de Victoria Beckham la acompañó en primera fila durante el desfile de la presentación de la nueva colección Otoño/ Invierno 2026 en Paris Fashion Week.

Para esta ocasión, Victoria Beckham optó por un look que personifica el “lujo silencioso”, un impecable traje de sastre negro de su propia firma, compuesto por una chaqueta entallada y pantalones de corte wide-leg que cubrían sus zapatos. Complementó el conjunto con joyería minimalista y su característico cabello suelto con ondas naturales, transmitiendo una imagen sobria y profesional para recibir una ovación al final de la pasarela.

victoria-beckham-familiajpeg

La nueva colección que presentó se define por una exploración de la geometría Art Deco y la reinterpretación de la feminidad moderna. Beckham mezcló texturas como sedas fluidas y lanas estructuradas, destacando los vestidos con siluetas globo, transparencias estratégicas y una sastrería de hombros marcados que evoca el power dressing. La paleta de colores transitó desde tonos neutros y profundos hasta acentos vibrantes, logrando un equilibrio entre la elegancia clásica y detalles vanguardistas.

En el evento que se llevó a cabo en la Cité Universitaire de Paris y en el Hôtel Salomon de Rothschild, el esposo de Victoria, David Beckham llevó un traje negro clásico con una cadena dorada. Su hija Harper Seven eligió un vestido largo de satén negro con una capa, mientras que Romeo llevó unos pantalones cargo marrones y una chaqueta de cuero. Cruz Beckham llevó un cárdigan de crochet en tonos naranja y púrpura,

victoria beckham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet
Entretenimiento
“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Entretenimiento
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
¿Pedro Pascal en una cita romántica en México? Su paseo con Rafael Olarra en el Museo de Antropología
Entretenimiento
¿Pedro Pascal en una cita romántica en México? Su paseo con Rafael Olarra en el Museo de Antropología
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
timothée chalamet
Entretenimiento
Las palabras de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera que desataron polémica
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
Qué fue de Roberto Aguirre, el exnovio mexicano de Emma Watson
Entretenimiento
Él fue el primer novio mexicano de Emma Watson y así fue su historia de amor
La actriz británica mundialmente conocida por interpretar a Hermiore Granger en la saga de Harry Potter tuvo una relación con Roberto Aguirre
Marzo 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ana-brenda-contreras-enfermedad.jpg
Entretenimiento
Ana Brenda Contreras revela detalles de por qué fue hospitalizada
La actriz explicó que atravesó por una crisis de salud que la mantuvo varios días en el hospital cuando estaba fuera de México
Marzo 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-nuevo-album.jpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera lanza su nuevo disco “Vida México”
En el Salón Tenampa, en la Plaza Garibaldi, el artista presentó su nuevo material discográfico que incluye 15 temas
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Selena-Gómez-y-Benny-Blanco.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez convirtió su Close Friends en la lista más exclusiva (y pública) del año
La cantante abrió su círculo privado en Instagram para compartir por primera vez fotos de su boda —incluido el first look—, revivir la nostalgia de sus personajes más icónicos y presentar su nuevo podcast junto a Benny Blanco.
Marzo 05, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente