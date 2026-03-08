Victoria Beckham presenta su nueva colección en Paris Fashion Week

Como ya es tradición en ocasiones anteriores, la familia de Victoria Beckham la acompañó en primera fila durante el desfile de la presentación de la nueva colección Otoño/ Invierno 2026 en Paris Fashion Week.

Para esta ocasión, Victoria Beckham optó por un look que personifica el “lujo silencioso”, un impecable traje de sastre negro de su propia firma, compuesto por una chaqueta entallada y pantalones de corte wide-leg que cubrían sus zapatos. Complementó el conjunto con joyería minimalista y su característico cabello suelto con ondas naturales, transmitiendo una imagen sobria y profesional para recibir una ovación al final de la pasarela.

La nueva colección que presentó se define por una exploración de la geometría Art Deco y la reinterpretación de la feminidad moderna. Beckham mezcló texturas como sedas fluidas y lanas estructuradas, destacando los vestidos con siluetas globo, transparencias estratégicas y una sastrería de hombros marcados que evoca el power dressing. La paleta de colores transitó desde tonos neutros y profundos hasta acentos vibrantes, logrando un equilibrio entre la elegancia clásica y detalles vanguardistas.

En el evento que se llevó a cabo en la Cité Universitaire de Paris y en el Hôtel Salomon de Rothschild, el esposo de Victoria, David Beckham llevó un traje negro clásico con una cadena dorada. Su hija Harper Seven eligió un vestido largo de satén negro con una capa, mientras que Romeo llevó unos pantalones cargo marrones y una chaqueta de cuero. Cruz Beckham llevó un cárdigan de crochet en tonos naranja y púrpura,