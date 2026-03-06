¿Pedro Pascal en una cita romántica en México? Su paseo con Rafael Olarra en el Museo de Antropología

Pedro Pascal fue visto recientemente en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México acompañado por el creativo argentino Rafael Olarra, una aparición que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Visitantes del recinto captaron al actor de The Last of Us caminando con tranquilidad por las salas del museo, como un turista más. Las imágenes comenzaron a circular en internet y desataron especulaciones entre fans sobre la cercanía entre ambos.

La visita también reavivó los rumores que desde hace semanas circulan sobre su relación, pues Pascal y Olarra han sido vistos juntos en distintas ciudades. Aunque ninguno ha confirmado públicamente el tipo de vínculo que los une, su paseo por uno de los recintos culturales más emblemáticos de México fue interpretado por muchos como una posible cita cultural durante su estancia en la capital.