Max Alexander, el niño de 9 años más joven en presentar su colección en Paris Fashion Week

Con apenas nueve años, Max Alexander ya puede decir que hizo historia en la moda internacional. El joven diseñador estadounidense se convirtió en el creador más joven en presentar su propia colección durante Paris Fashion Week, uno de los escenarios más importantes de la industria.

Originario de California, Max comenzó a coser cuando tenía apenas cuatro años. Lo que empezó como un juego con telas y una máquina de coser pronto se transformó en una verdadera vocación. Con el apoyo de su familia, lanzó su firma Couture to the Max, una marca que apuesta por vestidos llamativos, siluetas teatrales y una estética llena de color y fantasía.

Antes de llegar a París, ya había llamado la atención mundial al convertirse en el diseñador más joven en organizar un desfile propio, logro que le valió un reconocimiento de Guinness World Records.

Pero su paso por la capital francesa marcó un nuevo capítulo, no solo presentó una colección completa, también demostró que el talento no entiende de edades. En la pasarela, sus diseños destacaron por el uso de tul, colores vibrantes y una clara intención de celebrar la creatividad sin límites. Al final, Max salió a saludar muy contento y seguro, cerrando una presentación que confirmó que lo suyo no es un juego.

Mientras muchos niños de su edad apenas descubren sus hobbies, Max Alexander ya construye una carrera.