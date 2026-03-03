Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week

Bella Hadid protagonizó uno de los instantes más poderosos del desfile Fall/Winter 2026 de Saint Laurent en Paris Fashion Week. La modelo desfiló con un vestido lencero en tonos intensos y encaje translúcido que reafirmó la sensualidad sofisticada característica de la maison.

Mientras tanto, el front row elevó aún más la expectativa: Kate Moss, Zoë Kravitz y Rosé observaron el show desde primera fila, consolidando la velada como una reunión de íconos de estilo.

Marc Piasecki/WireImage

Entre siluetas afiladas, dramatismo nocturno y feminidad audaz, Saint Laurent dejó claro que su visión para la próxima temporada combina poder, deseo y elegancia atemporal.