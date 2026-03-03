Revista
Moda

Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week

Con Kate Moss, Zoë Kravitz y Rosé en el front row, el desfile de YSL se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada

Marzo 03, 2026 • 
Tania Franco
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Bella Hadid protagonizó uno de los instantes más poderosos del desfile Fall/Winter 2026 de Saint Laurent en Paris Fashion Week. La modelo desfiló con un vestido lencero en tonos intensos y encaje translúcido que reafirmó la sensualidad sofisticada característica de la maison.

Mientras tanto, el front row elevó aún más la expectativa: Kate Moss, Zoë Kravitz y Rosé observaron el show desde primera fila, consolidando la velada como una reunión de íconos de estilo.

Zoë Kravitz - Paris Fashion Week - YSL

Marc Piasecki/WireImage

Entre siluetas afiladas, dramatismo nocturno y feminidad audaz, Saint Laurent dejó claro que su visión para la próxima temporada combina poder, deseo y elegancia atemporal.

Yves Saint Laurent Paris Fashion Week Bella Hadid
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades - Jenna Ortega
Moda
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades
Marzo 02, 2026
 · 
Tania Franco
kate-moss-milan.jpeg
Moda
Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Bella-Hadid-en-Prada.jpeg
Moda
Prada redefine la modernidad a capas en Milán Fashion Week 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
la-primavera-y-el-verano-2026-se-visten-de-texturas-rayas-y-minimalismo-sofisticado.png
Moda
La primavera y el verano 2026 se visten de texturas, rayas y minimalismo sofisticado
Febrero 26, 2026
 · 
Caras
Milán-Otoño-Invierno-2026.jpg
Moda
Comienza la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno 2026
Del 24 de febrero al 1 de marzo, Milán se transforma en el centro de la conversación de la moda, con desfiles, debuts creativos y colecciones que anticipan el rumbo del Otoño-Invierno 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Dan-Cassab.JPEG
Moda
Las CARAS de la moda mexicana que prometen un mejor futuro en la industria
Los libros de historia se abren de vez en cuando para recordarnos los nombres de aquellas mujeres que construyeron una de las industrias más importantes en el mundo. Pero ¿quiénes son las mujeres que continúan con su legado a través de los años en nuestro país?
Febrero 16, 2024
 · 
Emiliano Lobato
Hublot_Jung Kook_Big Bang Original Unico Black Magic (1).jpg
Moda
HUBLOT anuncia a Jung Kook como embajador mundial
Hublot da la bienvenida al artista global, intérprete y miembro de BTS, iconos pop del siglo XXI, como nuevo embajador.
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
BELLA-HADID-NUEVO-NOVIO.jpg
Personalidades
Quién es el nuevo novio de Bella Hadid: el es Adan Banuelos, el “cowboy” mexicano que la enamoró
La atención de los medios se ha centrado en la conexión que comparten Bella Hadid y Adan Banuelos: su amor compartido por los caballos
Octubre 19, 2023
 · 
Laura Reyes