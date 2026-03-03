Revista
Arte y Cultura

SWIMTERACTION #1: cuando el arte se sumerge en el verano

Vilebrequin inaugura el primero de tres capítulos de SWIMTERACTIONS, una serie de colaboraciones que celebran el diálogo entre arte contemporáneo y moda de playa

Marzo 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
VBQ x FABRICE HYBER - SUMMER 26 - STILL LIFE - 5.png

Cortesía

El punto de partida es un encuentro con el artista francés Fabrice Hyber, donde el lienzo y las olas se cruzan en dos estampados “vivos”, que convierten el traje de baño en territorio creativo.

Desde 1957, la maison nacida en Saint- Topez ha hecho del color y la imaginación su vocación, en esta nueva entrega, el icónico bañador se transforma en un espacio de libertad: trazos que evocan el gesto del crayón, motivos que juegan con la irreverencia y una energía cromática que captura la esencia del verano. Sol mar y arte se funden en una propuesta que desdibuja los límites entre galería y playa.

La colaboración surge luego de que la firma ha invitado a destacadas figuras del arte contemporáneo a reinterpretar su lienzo textil: desde las aguas vibrantes de Kenny Scharf, Sylvie Fleury y John M. Amleder, hasta la potencia visual de Mickalene Thomas y Raquel Chevremont, en alianza con JRP Editions.

VBQ x FABRICE HYBER - SUMMER 26 - LIFESTYLE - 7-3.jpg

Cortesía

Cada cada colaboración, Vilebrequin reafirma su convicción de que el traje de baño puede ser un medio artístico en movimiento: lúdico, expresivo y profundamente contemporáneo.

“Llevar el arte a la playa siempre ha sido nuestro sueño. No pretendemos hacer arte, pero intentamos reproducir el arte de Fabrice Hyber de la manera más honesta y respetuosa posible; con el savoir-faire del Studio y los ateliers de Vilebrequin, somos capaces de lograr técnicas de impresión que se acercan al máximo al color y contraste únicos de la obra original”, afirma Roland Herlory, CEO de la firma.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
WhatsApp Image 2025-12-30 at 09.14.25.jpeg
Arte y Cultura
Columna rota, la exposición imperdible en la CDMX
Febrero 26, 2026
¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles
Arte y Cultura
¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
Dónde está y cuánto cuesta visitar la Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán
Arte y Cultura
Dónde está y cuánto cuesta visitar la Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán
Febrero 19, 2026
 · 
Tania Franco
Alex Carrillo, el artista mexicano de 27 años que lleva su arte a nivel internacional
Arte y Cultura
Alex Carrillo, el artista mexicano de 27 años que lleva su arte a nivel internacional
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
DATE ESCÉNICO
Arte y Cultura
Experiencias en el Teatro de los Insurgentes y el Nuevo Teatro Libanés en CDMX
Dos recintos emblemáticos —el Teatro de los Insurgentes y el Nuevo Teatro Libanés— han sido testigos de generaciones de espectadores, artistas y montajes que han marcado la vida escénica de la capital
Febrero 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
elvia-carrillo-puerto-1200x675.png
Arte y Cultura
Quién es Elvia Carrillo Puerto, la mexicana pionera del feminismo en América Latina
Elvia Carrillo Puerto fue conocida como la “Monja Roja del Mayab” por su activismo político y su defensa de los derechos de las mujeres
Marzo 08, 2024
 · 
Laura Reyes
Las obras de arte que inspiraron a Guillermo del Toro en Frankenstein
Arte y Cultura
Pinturas que inspiraron a Guillermo del Toro en “Frankenstein”
El director mexicano tomó obras de arte que marcaron la historia de la humanidad para su nueva película protagonizada por Jacob Elordi
Noviembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
The Postal Palace (Palacio Postal), a turn of the century post office in Mexico City
Arte y Cultura
Palacio de Correos de la Ciudad de México: una joya arquitectónica del Porfiriato
El edificio que marcó un hito en la infraestructura de comunicaciones del país.
Mayo 31, 2025
 · 
Tania Franco