¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles

Si estás buscando planes culturales en la Ciudad de México que puedan disfrutar chicos y grandes, el teatro es una gran opción. Desde clásicos reinventados hasta historias llenas de misterio y humor, estas obras en cartelera ofrecen entretenimiento de calidad, mensajes positivos y experiencias memorables para compartir en familia.

El misterioso caso de la sombra

Mikel es un niño con gran imaginación que se enfrenta a una sombra misteriosa que parece visitar su casa por las noches. Acompañado de su perro y con guiños a Sherlock Holmes, esta obra mezcla aventura, emociones y un mensaje sensible sobre enfrentar los miedos.

Una obra que no teme a tocar temas profundos y difíciles de abordar para un niño. Esta bella puesta en escena, podría ser un gran punto de partida para acercar a los infantes a temas como la pérdida, la pubertad, el primer amor y las pesadillas.

Con una destacada interpretación de Jatzke como protagonista y un sólido elenco integrado por Amanda Farah, Fernando Canek, Vaita Sosa y Alejandra Chacón, la obra transita con naturalidad de la risa a la emoción, llevando al espectador por un recorrido tan entrañable como conmovedor.

Teatro: Teatro Milán

Días y horarios: Domingos: 12:00

Costos: Entrada general desde $319 MXN

Clasificación: Familiar (a partir de 5 años).

Cortesía

Clue, el juego de la sospecha

Inspirada en el famoso juego de mesa, esta comedia invita al público a resolver un crimen junto a los icónicos personajes. Una historia dinámica, llena de humor, pistas falsas y giros inesperados, ideal para familias con niños mayores.

Una comedia ágil y divertida que te mantiene en suspenso mientras intentas resolver el misterio, con personajes entrañables, caricaturescos y llenos de carisma.

Teatro: Teatro Centenario Coyoacán.

Días y horarios: Viernes: 19:00 y 21:00 - Sábados: 18:00 y 20:00 - Domingos: 13:30 y 17:30

Costos: Desde $1,050 hasta $1,400 MXN.

Clasificación: Familiar (ingresan y pagan boleto a partir de 4 años).

Instagram

El Rey León

El musical más exitoso del mundo regresa a la CDMX con su espectacular puesta en escena, música inolvidable y una historia que celebra la familia, el crecimiento y el ciclo de la vida. Una experiencia visual y emocional que trasciende generaciones.

Teatro: Teatro Telcel.

Días y horarios: Martes a domingo (horarios variables).

Costos: Desde $1,320 MXN (según zona y función).

Clasificación: Familiar.

marcosGpunto - instagram

Estas obras demuestran que el teatro en la CDMX ofrece opciones para todos los gustos y edades. Ya sea resolviendo un misterio, enfrentando miedos o dejándose llevar por un clásico inolvidable, cada función es una oportunidad para crear recuerdos en familia y acercar a los más pequeños al mundo de las artes escénicas.