¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles

Si estás buscando planes culturales en la Ciudad de México que puedan disfrutar chicos y grandes, el teatro es una gran opción. Desde clásicos reinventados hasta historias llenas de misterio y humor, estas obras en cartelera ofrecen entretenimiento de calidad, mensajes positivos y experiencias memorables para compartir en familia.
El misterioso caso de la sombra
Mikel es un niño con gran imaginación que se enfrenta a una sombra misteriosa que parece visitar su casa por las noches. Acompañado de su perro y con guiños a Sherlock Holmes, esta obra mezcla aventura, emociones y un mensaje sensible sobre enfrentar los miedos.
Una obra que no teme a tocar temas profundos y difíciles de abordar para un niño. Esta bella puesta en escena, podría ser un gran punto de partida para acercar a los infantes a temas como la pérdida, la pubertad, el primer amor y las pesadillas.
Con una destacada interpretación de Jatzke como protagonista y un sólido elenco integrado por Amanda Farah, Fernando Canek, Vaita Sosa y Alejandra Chacón, la obra transita con naturalidad de la risa a la emoción, llevando al espectador por un recorrido tan entrañable como conmovedor.
Teatro: Teatro Milán
Días y horarios: Domingos: 12:00
Costos: Entrada general desde $319 MXN
Clasificación: Familiar (a partir de 5 años).
Clue, el juego de la sospecha
Inspirada en el famoso juego de mesa, esta comedia invita al público a resolver un crimen junto a los icónicos personajes. Una historia dinámica, llena de humor, pistas falsas y giros inesperados, ideal para familias con niños mayores.
Una comedia ágil y divertida que te mantiene en suspenso mientras intentas resolver el misterio, con personajes entrañables, caricaturescos y llenos de carisma.
Teatro: Teatro Centenario Coyoacán.
Días y horarios: Viernes: 19:00 y 21:00 - Sábados: 18:00 y 20:00 - Domingos: 13:30 y 17:30
Costos: Desde $1,050 hasta $1,400 MXN.
Clasificación: Familiar (ingresan y pagan boleto a partir de 4 años).
El Rey León
El musical más exitoso del mundo regresa a la CDMX con su espectacular puesta en escena, música inolvidable y una historia que celebra la familia, el crecimiento y el ciclo de la vida. Una experiencia visual y emocional que trasciende generaciones.
Teatro: Teatro Telcel.
Días y horarios: Martes a domingo (horarios variables).
Costos: Desde $1,320 MXN (según zona y función).
Clasificación: Familiar.
Estas obras demuestran que el teatro en la CDMX ofrece opciones para todos los gustos y edades. Ya sea resolviendo un misterio, enfrentando miedos o dejándose llevar por un clásico inolvidable, cada función es una oportunidad para crear recuerdos en familia y acercar a los más pequeños al mundo de las artes escénicas.