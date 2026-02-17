Revista
Arte y Cultura

Experiencias en el Teatro de los Insurgentes y el Nuevo Teatro Libanés en CDMX

Dos recintos emblemáticos —el Teatro de los Insurgentes y el Nuevo Teatro Libanés— han sido testigos de generaciones de espectadores, artistas y montajes que han marcado la vida escénica de la capital

Febrero 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
DATE ESCÉNICO

Iliana Garza , Sharbatt Ramírez , Arturo Mendoza , Héctor Trejo “Bully”, Brisa Téllez Lozano ,Emma Ramírez y Diego Reyes

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

Un ícono sobre Avenida Insurgentes

El Teatro de los Insurgentes no solo destaca por su capacidad y cartelera, sino también por el mural que adorna su fachada, obra de Diego Rivera, que rinde homenaje al mundo teatral mexicano. Desde su inauguración a mediados del siglo XX, el recinto se consolidó como uno de los foros comerciales más relevantes del país.

Por su escenario han pasado grandes producciones musicales, comedias y obras dramáticas que han convocado a miles de espectadores. Montajes internacionales adaptados al público mexicano, así como propuestas originales, han encontrado aquí un espacio ideal por su infraestructura técnica y su ubicación estratégica. Para muchos capitalinos, asistir a una función en este teatro es casi un ritual: la cita previa en restaurantes cercanos, la expectativa al encenderse las luces y la ovación final que confirma una noche memorable.

El principal atractivo es ver obras de teatro y musicales de gran formato, que suelen presentarse con montajes espectaculares, escenografías completas, música en vivo y artistas reconocidos. Por ejemplo, en temporadas recientes se han presentado puestas como Cabaret o producciones similares de renombre. El teatro ofrece servicios de cafetería y bar, ideal para complementar la experiencia antes o después de la función.

Tradición y elegancia en el sur de la ciudad

En la zona sur, el Nuevo Teatro Libanés representa otra vertiente del quehacer escénico en la capital. Reconocido por su arquitectura sobria y su ambiente acogedor, el recinto ha albergado tanto espectáculos teatrales como conciertos, conferencias y eventos culturales de diversa índole.

Con una programación que combina teatro contemporáneo, comedia y propuestas familiares, el Nuevo Teatro Libanés se ha consolidado como un punto de encuentro para públicos diversos. Su diseño interior, que privilegia la cercanía entre el escenario y la audiencia, genera una experiencia más íntima, donde la conexión con los actores se siente directa y vibrante.

El 14 de febrero para celebrar el Día del Amor y la Amistad, el teatro sorprendió con una cena romántica con una experiencia cultural. Aunque el teatro por sí mismo no suele incluir cena formal dentro del recinto, el plan típico consiste en disfrutar primero de una cena especial en un restaurante cercano y luego asistir a una función programada esa noche.

DATE ESCÉNICO

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

Ese día, en el teatro se presentó la comedia “La Nota”, una obra que retrata con humor y ternura los desafíos de la vida en pareja, ideal para disfrutar en conjunto después de la cena.

DATE ESCÉNICO

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

DATE ESCÉNICO

Filete de res con puré de coliflor , papas con trufa y salsa de pimiento

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

DATE ESCÉNICO

Sax Kevin Castillón de mejor teatro

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
