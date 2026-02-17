Revista
Entretenimiento

Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”

El chef y amigo cercano de los Beckham rompe el silencio y da contexto a la polémica familiar

Febrero 17, 2026 • 
Tania Franco
Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”

(Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for HUGO BOSS).

La reciente conversación alrededor de Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz volvió a encenderse luego de que Gordon Ramsay hiciera declaraciones sobre la boda de la pareja y la dinámica familiar que la rodea. Sus palabras llamaron la atención no solo por lo que dijo, sino por quién lo dijo.

Ramsay, uno de los chefs más famosos del mundo y rostro icónico de MasterChef, es amigo cercano de David y Victoria Beckham desde hace años, además de haber sido mentor de Brooklyn cuando este intentó abrirse camino en la cocina profesional. Por ello, su opinión tiene un peso especial dentro y fuera del círculo familiar.

¿Qué pasó con el baile de Victoria Beckham en la boda?

De acuerdo con el chef, la boda de Brooklyn y Nicola no tuvo los comportamientos inapropiados que se han señalado en redes, y defendió a Victoria Beckham, asegurando que no vio nada fuera de lugar durante la celebración. Además, Ramsay comentó que Brooklyn se encuentra “cegado de amor”, por lo que el hijo mayor de los Beckham dejó de seguir a Gordon.

david beckham

Instagram

Las palabras de Ramsay resultan clave por dos razones: su cercanía histórica con los Beckham y su relación directa con Brooklyn como mentor. Más que avivar el conflicto, su mensaje parece apuntar a un contexto emocional en el que el amor, la juventud y las decisiones personales están jugando un papel central.

Victoria Bekham Brooklyn Beckham Gordon Ramsay
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Serie-Tell-Me-Lies-basada-en-hechos-reales.jpeg
Entretenimiento
¿La serie “Tell Me Lies” está basada en una historia real? La verdad detrás del drama romántico
Febrero 17, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Los mensajes ocultos de Hamnet, la película que transforma el duelo en arte
Entretenimiento
Los mensajes ocultos de Hamnet, la nominada al Óscar que transforma el duelo en arte
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
vadhir derbez
Entretenimiento
Vadhir Derbez defiende a su hermana Aitana tras críticas por su físico en redes sociales
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Margot Robbie revela el gesto espontáneo de Jacob Elordi que convirtió una escena en un momento romántico
Entretenimiento
“Fue una de las cosas más románticas que he vivido”: Margot Robbie revela gesto de Jacob Elordi
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Esto dijo Erik Rubín del noviazgo de Andrea Legarreta
Luego de que la conductora confirmara su relación con Luis Carlos Origel, el padre de sus hijas reaccionó
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-opina-sobre-el-pleito-de-sus-primos.jpg
Entretenimiento
Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar; comparte su primera foto juntos
La cantante aprovechó el Día de San Valentín para compartir una foto en redes sociales con el hombre que conquistó su corazón, tras su ruptura con Gil Cerezo
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-robert-duval.jpeg
Entretenimiento
Murió Robert Duvall a los 95 años; actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now
En un comunicado, su esposa Luciana Duvall dio a conocer la triste noticia
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zendaya.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Zendaya en la CDMX
La actriz fue captada en el centro de la ciudad; se le vio grabando sobre la calle de Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez