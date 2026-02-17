Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”

La reciente conversación alrededor de Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz volvió a encenderse luego de que Gordon Ramsay hiciera declaraciones sobre la boda de la pareja y la dinámica familiar que la rodea. Sus palabras llamaron la atención no solo por lo que dijo, sino por quién lo dijo.

Ramsay, uno de los chefs más famosos del mundo y rostro icónico de MasterChef, es amigo cercano de David y Victoria Beckham desde hace años, además de haber sido mentor de Brooklyn cuando este intentó abrirse camino en la cocina profesional. Por ello, su opinión tiene un peso especial dentro y fuera del círculo familiar.

¿Qué pasó con el baile de Victoria Beckham en la boda?

De acuerdo con el chef, la boda de Brooklyn y Nicola no tuvo los comportamientos inapropiados que se han señalado en redes, y defendió a Victoria Beckham, asegurando que no vio nada fuera de lugar durante la celebración. Además, Ramsay comentó que Brooklyn se encuentra “cegado de amor”, por lo que el hijo mayor de los Beckham dejó de seguir a Gordon.

Las palabras de Ramsay resultan clave por dos razones: su cercanía histórica con los Beckham y su relación directa con Brooklyn como mentor. Más que avivar el conflicto, su mensaje parece apuntar a un contexto emocional en el que el amor, la juventud y las decisiones personales están jugando un papel central.