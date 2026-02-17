Vadhir Derbez defiende a su hermana Aitana tras críticas por su físico en redes sociales

Recientemente, Vadhir Derbez compartió en redes sociales un cover musical junto a su hermana Aitana Derbez, con la intención de presumir su talento vocal. Sin embargo, el video generó una ola de críticas dirigidas no a su interpretación, sino al físico de la menor, quien se encuentra en pleno proceso de crecimiento.
Los comentarios, catalogados por muchos usuarios como acoso digital, provocaron una respuesta firme por parte de Vadhir, quien dejó claro que su familia cuenta con un círculo sólido que protege y respalda a Aitana. En declaraciones que se viralizaron, el actor fue contundente al rechazar la normalización del odio en redes sociales.
Gente tan imbécil, perdón, lo digo… el seguir dándole foco a algo que ya pasó también los hace parte de eso, porque vuelve a generar conversación y más ataques.
Vadhir también criticó el argumento recurrente de “no exponer” a los menores para evitar agresiones, señalando que ese discurso traslada la culpa a las víctimas y no a quienes emiten los mensajes de odio.
Es lo mismo que decir ‘no te pongas eso para que no te hagan daño’. ¿Por qué como sociedad no mejor nos cuidamos y nos tratamos con amabilidad?
Pese a las críticas, el actor dejó claro que no dejará de compartir contenido junto a su hermana ni de impulsar su talento, subrayando que los comentarios negativos no marcarán los límites de su vida familiar ni creativa.
@vadhirderbez
Nos la pidieron muchisimo y aquí esta. Cantando Golden de K Pop Demon Hunters con Aitana ❤️♬ original sound - VadhirDerbez