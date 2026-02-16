Esto dijo Erik Rubín del noviazgo de Andrea Legarreta

El cantante Erik Rubín fue cuestionado por la prensa sobre lo que opina sobre la relación de la madre de sus hijos, que decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura. “Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz”, dijo el cantante, quien aseguró que su dinámica familiar no ha cambiado y que mantienen una relación cercana por el bienestar de sus hijas.

“Nos vemos a diario y nuestra dinámica de familia no termina; inclusive se fortalece de otras formas”, mencionó y se refirió al nuevo novio de Andrea diciendo que es una buena persona. “Él es un gran tipo, lo quiero mucho, es un gran amigo y qué mejor que sea alguien así, lo queremos también”.

Por otro lado, fue cuestionado sobre si volverá a abrir su corazón al amor tras tres años, luego de haber pasado dos décadas junto a Andrea, sin embargo, negó rumores de una nueva relación. “Estoy enamorado de la vida. Soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, estamos conociéndonos, saliendo... no tiene que haber títulos, presión, tranquilos”, expresó.