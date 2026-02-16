Revista
Entretenimiento

Esto dijo Erik Rubín del noviazgo de Andrea Legarreta

Luego de que la conductora confirmara su relación con Luis Carlos Origel, el padre de sus hijas reaccionó

Febrero 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg

Andrea Legarreta y Erik Rubín

Instagram @erikrubinoficial

El cantante Erik Rubín fue cuestionado por la prensa sobre lo que opina sobre la relación de la madre de sus hijos, que decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura. “Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz”, dijo el cantante, quien aseguró que su dinámica familiar no ha cambiado y que mantienen una relación cercana por el bienestar de sus hijas.

“Nos vemos a diario y nuestra dinámica de familia no termina; inclusive se fortalece de otras formas”, mencionó y se refirió al nuevo novio de Andrea diciendo que es una buena persona. “Él es un gran tipo, lo quiero mucho, es un gran amigo y qué mejor que sea alguien así, lo queremos también”.

Por otro lado, fue cuestionado sobre si volverá a abrir su corazón al amor tras tres años, luego de haber pasado dos décadas junto a Andrea, sin embargo, negó rumores de una nueva relación. “Estoy enamorado de la vida. Soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, estamos conociéndonos, saliendo... no tiene que haber títulos, presión, tranquilos”, expresó.

Andrea Legarreta Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
