Revista
Entretenimiento

Así influye ser papá en la vida amorosa de Zayn Malik

El ex integrante de One Direction explicó cómo ser papá lo volvió más cuidadoso con el amor y las relaciones

Febrero 15, 2026 • 
Tania Franco
Así influye ser papá en la vida amorosa de Zayn Malik

Getty Images.

La historia de Zayn Malik y Gigi Hadid fue una de las más seguidas del entretenimiento internacional. La pareja inició su relación en 2015, la vivió de forma intermitente durante varios años y, en septiembre de 2020, dieron la bienvenida a su hija Kai, consolidando una etapa familiar que parecía definitiva. Sin embargo, tras seis años marcados por idas y vueltas, Zayn y Gigi terminaron su relación de manera definitiva en octubre de 2021, abriendo un nuevo capítulo en la vida personal del cantante, profundamente influido por la paternidad.

¿Cómo cambió el amor para Zayn?

Desde que se convirtió en padre, Zayn Malik reconoce que su vida amorosa cambió de forma profunda, no por falta de interés, sino por responsabilidad emocional. En una reciente conversación con Alex Cooper, el cantante habló con honestidad sobre cómo la paternidad influye en la manera en que hoy concibe las citas, el compromiso y el amor.

Cuando no estoy trabajando, estoy con Kai. Encontrar tiempo para salir en citas es complicado, siendo honesto.
Zayn Malik.

La presencia constante de su hija, Kai, hace que cualquier relación potencial avance con mayor cautela. Para él, presentar a una pareja a su hija no es un paso menor. El artista se describió como “old school” al hablar de este tema, asegurando que no quiere cargar a otra persona —ni a su hija— con expectativas emocionales innecesarias.

Zayn Malik y Gigi Hadid
No quiero poner a mi hija en una situación donde se encariñe con alguien y después no funcione.
Zayn Malik.

Nunca ha estado enamorado

Durante la entrevista, Malik también reflexionó sobre el concepto del amor y admitió que su percepción ha cambiado con los años, a pesar de que Gigi Hadid mantiene una relación de varios años con el actor Bradley Cooper.

gigi hadid bradley cooper

Getty

Mi entendimiento del amor sigue evolucionando. Antes pensé que estaba enamorado, pero con el tiempo entendí que quizá era otra cosa. [...] Siempre amaré a Gigi porque es la razón por la que mi hija está en este mundo. Tengo el mayor respeto por ella.
Zayn Malik.

Las declaraciones de Zayn Malik revelan una etapa más madura, donde la paternidad no solo redefine sus prioridades, sino también la forma en que se permite sentir, comprometerse y proteger lo más importante en su vida: su hija.

Zayn Malik Gigi Hadid
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City
Entretenimiento
¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City
Febrero 14, 2026
 · 
Tania Franco
Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio
Entretenimiento
Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio
Febrero 14, 2026
 · 
Tania Franco
David-y-Victoria-Beckham-parejas-iconicas.png
Entretenimiento
10 parejas que fueron y algunas siguen siendo icónicas por su historia de amor
Febrero 13, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
fatima-bosch-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch habla de su supuesta renuncia a la corona de Miss Universo 2026
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Además del salario y el reto físico de estar dentro del traje, el proceso de selección es uno de los más solicitados en el mundo
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
About-Time.jpg
Entretenimiento
Las 30 mejores películas románticas que nos hacen creer en el amor
Aquí te dejamos nuestra lista de películas que nos hacen creer en el amor. Tus must watch para este 14 de febrero
Febrero 12, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado se sometió a 5 cirugías
Entretenimiento
Yadhira Carrillo responde por qué no se ha divorciado de Juan Collado
La actriz se separó del abogado, sin embargo, contó que todavía no ha firmado el divorcio
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Endless-Love-Lionel-Richie.jpeg
Entretenimiento
Las mejores canciones para dedicarle a esa persona especial este 14 de febrero
Porque a veces no hacen falta regalos, solo una canción que diga lo que sientes. Te damos una lista de canciones para dedicarle a tu otra mitad en el día más romántico del año
Febrero 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente