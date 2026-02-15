Así influye ser papá en la vida amorosa de Zayn Malik

La historia de Zayn Malik y Gigi Hadid fue una de las más seguidas del entretenimiento internacional. La pareja inició su relación en 2015, la vivió de forma intermitente durante varios años y, en septiembre de 2020, dieron la bienvenida a su hija Kai, consolidando una etapa familiar que parecía definitiva. Sin embargo, tras seis años marcados por idas y vueltas, Zayn y Gigi terminaron su relación de manera definitiva en octubre de 2021, abriendo un nuevo capítulo en la vida personal del cantante, profundamente influido por la paternidad.

¿Cómo cambió el amor para Zayn?

Desde que se convirtió en padre, Zayn Malik reconoce que su vida amorosa cambió de forma profunda, no por falta de interés, sino por responsabilidad emocional. En una reciente conversación con Alex Cooper, el cantante habló con honestidad sobre cómo la paternidad influye en la manera en que hoy concibe las citas, el compromiso y el amor.

Cuando no estoy trabajando, estoy con Kai. Encontrar tiempo para salir en citas es complicado, siendo honesto. Zayn Malik.

La presencia constante de su hija, Kai, hace que cualquier relación potencial avance con mayor cautela. Para él, presentar a una pareja a su hija no es un paso menor. El artista se describió como “old school” al hablar de este tema, asegurando que no quiere cargar a otra persona —ni a su hija— con expectativas emocionales innecesarias.

No quiero poner a mi hija en una situación donde se encariñe con alguien y después no funcione. Zayn Malik.

Nunca ha estado enamorado

Durante la entrevista, Malik también reflexionó sobre el concepto del amor y admitió que su percepción ha cambiado con los años, a pesar de que Gigi Hadid mantiene una relación de varios años con el actor Bradley Cooper.

Mi entendimiento del amor sigue evolucionando. Antes pensé que estaba enamorado, pero con el tiempo entendí que quizá era otra cosa. [...] Siempre amaré a Gigi porque es la razón por la que mi hija está en este mundo. Tengo el mayor respeto por ella. Zayn Malik.

Las declaraciones de Zayn Malik revelan una etapa más madura, donde la paternidad no solo redefine sus prioridades, sino también la forma en que se permite sentir, comprometerse y proteger lo más importante en su vida: su hija.