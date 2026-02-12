Revista
Entretenimiento

Las 30 mejores películas románticas que nos hacen creer en el amor

Aquí te dejamos nuestra lista de películas que nos hacen creer en el amor. Tus must watch para este 14 de febrero

Febrero 12, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
About-Time.jpg

Para este Valentine’s Day, te compartimos el plan ideal: un maratón de películas de amor con nuestro Top 30 de las películas más románticas, esas que nos hacen creer en el amor.

Crazy, Stupid, Love (2011)

Cal atraviesa un divorcio y recibe ayuda de Jacob para volver a salir con mujeres. Varias historias de amor se cruzan entre distintos personajes, con lo que descubren que amar implica riesgos y crecimiento.

Friends With Benefits (2011)

Tras volverse amigos muy cercanos, Dylan y Jamie acuerdan tener una relación física sin sentimientos. Intentan mantenerlo casual, pero la cercanía los cambia. Descubren que para ellos es imposible separar sexo y amor.

Me Before You (2016)

Louisa se convierte en cuidadora de Will, un hombre paralizado tras un accidente. Su energía transforma su vida, creando un vínculo profundo. La historia explora el amor, la libertad y decisiones difíciles.

The Proposal (2009)

Margaret obliga a su asistente Andrew a fingir un matrimonio para evitar deportación. Se encuentran atrapados al tener que hacer un viaje para conocer a su familia y el plan se complica. Lo que empieza como un acuerdo de negocios, se convierte en amor.

About Time (2013)

Tim descubre que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo, un don que usa para mejorar su vida amorosa y familiar, con Mary, aprendiendo eventualmente que el verdadero valor está en vivir plenamente el presente.

One Day (2011)

La relación a lo largo de 20 años entre Emma y Dexter, dos amigos que se conocen la noche de su graduación universitaria y cuya vida se narra cada 15 de julio, mostrando cómo sus caminos se cruzan, se separan y evolucionan. Sus vidas cambian, pero su conexión permanece.

día de san valentín
