Hija de Andrea Legarreta se pronuncia sobe la nueva relación de su mamá

La joven Nina Rubín habló de cómo la familia ha asumido esta nueva etapa en la vida de la conductora que tras su divorcio con Erik Rubín, se dio otra oportunidad en el amor

Febrero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Después de que hace unas semanas, Andrea Legarreta confirmó su relación con Luis Carlos Origel, su hija Nina habló por primera vez sobre la decisión de su mamá, y sin entrar en detalles, la joven actriz compartió cómo vive la familia este momento, dejando claro que el noviazgo de la conductora ha sido aceptado por todos en casa.

En un encuentro con la prensa, Nina compartió que la noticia del nuevo romance de su mamá ha sido celebrada dentro de su círculo más cercano de la conductora del programa “Hoy”.

Cabe mencionar que antes de ser novios, Andrea y Luis Carlos mantenían una relación de amistad que comenzó hace más de una década y que se convirtió en amor.

Nina dijo, “muy bien, está muy feliz, estamos muy felices todos... sí padrísimo nos llevamos con él”, y añadió que se mantienen alejadas del ruido mediático. “lo normal de la viuda es que no hay chisme, cada quién vive su historia, su vida, lo que uno percibe fuera es su rollo, porque uno vive una cosa y eso, está feliz”.

Nina Rubin precisó que tanto ella como su hermana Mía, comparten el mismo deseo de ver a sus padres felices, “mi hermana y yo lo que queremos es que sean felices, así como ellos lo quieren para nosotras y esa es la verdad, no hay de dónde sacarle nada más... es una buena etapa para todos, todos estamos felices con nuestros proyectos, con nuestras carreras y en familia, la pasamos muy bien. Yo estoy muy en paz, es un muy buen momento para todos”.

