¿Belleza natural?, sí, pero con un poquito de ayuda…

En cirugía plástica, las estadísticas más recientes de la ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) confirman que la intervención de párpados fueron la más realizada a nivel mundial en 2025, seguida por la lipoescultura, el aumento de senos con implantes y la rinoplastia.

“En México, el orden cambia ligeramente: la liposucción lidera el ranking, seguida por el aumento mamario, blefaroplastia, gluteoplastia y abdominoplastia. En mi experiencia, lo más solicitado es el rejuvenecimiento facial quirúrgico, que combina facelift, cirugía de párpados y cuello con medicina regenerativa mediante injertos de grasa micro y nanofat”, nos cuenta nuestro entrevistado, el doctor Alberto O’Farrill, cirujano plástico certificado.

¿Además de los ya mencionados, qué otros procedimientos están “de moda”?

En el área no quirúrgica, los procedimientos estrella siguen siendo la toxina botulínica y los bioestimuladores como radiesse, base de nuestro tratamiento insignia, el elegance protocol: una fusión de radiesse y toxina botulínica que trata integralmente flacidez, arrugas y signos de envejecimiento. Hoy las técnicas más avanzadas híbridas combinan radieses y ácido hialurónico en proporciones personalizadas, para lograr desde hidratación y definición facial hasta lifting sin cirugía. Cada paciente es único, y la personalización es la clave del éxito.

¿Qué dicen los pacientes, cuáles son sus principales preocupaciones para verse mejor hoy en día?

La principal preocupación es la flacidez facial. A partir de los 30 años, perdemos alrededor del 1% de colágeno por año; esta proteína es la que da estructura y firmeza a la piel. Con el tiempo, esto se traduce en signos visibles como surcos nasogenianos, “líneas de marioneta”, bolsas palpebrales y pérdida de definición del cuello. Dependiendo del grado de flacidez, podemos optar por bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, radiofrecuencia, o cirugías como el minilifting, el ponytail facelift o un facelift completo. Es importante que cada tratamiento sea proporcional al grado de envejecimiento y mantenga la naturalidad facial.

¿Cuáles han sido los principales avances en esta materia en los últimos cinco años?

La verdadera revolución estética de los últimos años es la medicina regenerativa. En lugar de limitarse a rellenar o tensar, hoy buscamos reactivar los procesos naturales de regeneración celular. Utilizamos productos autólogos como injertos de grasa, fibroblastos o células mesenquimales, y también biotecnológicos como exosomas, PDRN de salmón, hidroxiapatita cálcica o ácido poliláctico. En conjunto, logran que la piel recupere luminosidad, densidad y elasticidad, ofreciendo resultados más naturales y duraderos.

Se habla mucho de “riesgos” en este tipo de procedimientos... ¿Cuáles son éstos?

Cualquier intervención representa un riesgo por más mínimo que parezca. Por eso es super importante atenderse con cirujanos plásticos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (CMCPER) lo cual podemos revisar en la página web del consejo. Ya que solo así nos podemos cerciorar de que el médico sea un verdadero especialista, con la preparación adecuada, que nos permitirá bajar todos estos riesgos gracias a la valoración, prudencia, ética y el conocimiento de cómo tratar complicaciones.

¿Cómo es el paso a paso para someterse a un procedimiento como estos? desde la primera cita hasta la recuperación?

El proceso inicia con una valoración personalizada en donde conversamos sobre expectativas, objetivos y mitos comunes. Realizo una exploración clínica y, en muchos casos, una simulación digital para visualizar posibles resultados. Posteriormente se solicitan estudios preoperatorios y, de ser necesario, valoraciones con especialistas en medicina interna o cardiología, para asegurar una cirugía totalmente segura. Una vez programado el procedimiento, acompañamos al paciente durante toda su recuperación, con terapias complementarias como drenaje linfático, ultrasonido, radiofrecuencia o cámara hiperbárica, hasta su alta final. Cada caso se documenta con fotografías comparativas para evidenciar su evolución.

¿Qué mitos se deben desmentir sobre este tema?

Que los resultados “no son naturales”. Estamos acostumbrados a noticias amarillistas, o a ver a celebridades del pasado que no se veían naturales. Hoy en día la tendencia y mis resultados van enfocados a un resultado natural, que no se vean “operados, jalados, o demasiado voluminizados”. De tal manera que logremos que el paciente se sienta satisfecho con su resultado de una manera elegante.

Como profesional, ¿por qué crees que hoy en día los hombres nos preocupamos más por la caída del cabello, las arrugas o el sobrepeso?

La ciencia y la tecnología han transformado nuestra relación con la imagen. Hoy los hombres entendemos que cuidarnos también es una forma de bienestar y salud emocional. Hemos dejado atrás los tabúes: la caída del cabello, las arrugas o el sobrepeso ya no se ven como “vanidad”, sino como parte del autocuidado y la cultura del wellness. Verse bien, sentirse seguro y proyectar salud son hoy símbolos de éxito y equilibrio. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de reflejar por fuera la mejor versión de lo que sentimos por dentro.

