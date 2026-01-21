Día Internacional de la comida picante, descubre los mejores platillos

El picante ha sido utilizado desde la antigüedad en la medicina natural para estimular la circulación sanguínea, la sudoración y mejorar la digestión. Además, su compuesto activo, la capsaicina, provoca una respuesta térmica en el cuerpo que favorece la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar. Por ello, más allá de su intensidad, el picante ha sido valorado históricamente no sólo como un potenciador de sabor, sino también como un aliado del equilibrio corporal cuando se consume con moderación.

Por ello, exploramos las especias más populares alrededor de los países:

México: el corazón del picante

Uno de los países con mayor diversidad de chiles en el mundo y uno de los pilares históricos del picante. Desde la época prehispánica, el chile ha sido base de la alimentación y la cultura. Los chiles más populares son: chile habanero, chile serrano, chile jalapeño, chile guajillo, chile pasilla. Además algunos de los platillos más comunidades son:

Mole: Preparación compleja a base de chiles secos, especias y otros ingredientes.

Chiles en nogada: Chiles poblanos rellenos.

Salsas (roja, verde, tatemada, cruda): Elaboradas con distintos tipos de chile.

Pozole rojo: Variante del pozole preparada con chiles secos.

Tacos al pastor: La carne se marina con chiles y especias.

Enchiladas: Tortillas bañadas en salsa de chile, rellenas.

Chilaquiles: Totopos fritos bañados en salsa de chile rojo o verde.

Tamales: Pueden llevar chile tanto en la masa como en el relleno.

Aguachile: Platillo fresco y picante, preparado con chile, limón y mariscos.

India

Los principales chiles son Chile rojo seco, a base de currys y mezclas de especias y el chile Kashmiri, el cuál aporta color intenso y picor suave.

Tailandia

Uno de los chiles más común es el Chile Thai, es pequeño pero extremadamente picante, y

pasta de chile, fundamental para equilibrar sabores dulces, ácidos y salados.

Corea

Gochugaru es un chile rojo en hojuelas, base del kimchi y muchas salsas, y el Gochujang es una pasta fermentada picante con profundidad umami.

China

Existe el chile sichuan, conocido por su picor y efecto adormecedor y otro muy popular es el aceite de chile, es infaltable en la cocina regional.

Mitos y leyendas

Aunque muchos recurren al agua, esta no es la mejor aliada frente al picante, ya que solo dispersa la capsaicina por la boca y prolonga la sensación de ardor. En cambio, la leche resulta más efectiva, ayuda a neutralizar este compuesto responsable del picor. Por otro lado, contrario a la creencia popular, el picante no “quema” un estómago sano, sin embargo, su consumo en exceso puede provocar irritación en personas sensibles.

