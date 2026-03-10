Lady Gaga prepara una boda íntima y llena de glamour

Diversos medios han informado que Lady Gaga estaría organizando su boda con el empresario, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Aunque la intérprete de éxitos como “Shallow” ha mantenido gran parte de su vida privada lejos de los reflectores, fuentes cercanas a la pareja aseguran que los preparativos ya están en marcha. Se habla de una ceremonia elegante pero íntima, con la presencia de familiares, amigos cercanos y algunas figuras del entretenimiento.

La boda podría celebrarse en un destino exclusivo y con una temática sofisticada que refleje el estilo artístico y extravagante que ha caracterizado a Gaga a lo largo de su carrera.

Mientras tanto, Lady Gaga continúa enfocada en nuevos proyectos musicales y cinematográficos, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.

Su prometido y futuro esposo de Lady Gaga es Michael Polansky, un empresario e inversionista del sector tecnológico de Estados Unidos. Es director ejecutivo del Parker Group, una organización que manejaba proyectos empresariales y filantrópicos del empresario Sean Parker. Estudió Matemáticas aplicadas y ciencias de la computación en la universidad de Harvard. Vive en San Francisco y ha trabajado en inversiones y proyectos relacionados con tecnología y salud.