El sobrino de John F. Kennedy Jr. critica la serie Love Story

Jack Schlossber, sobrino de John F. Kennedy Jr., Jack Schlossberg, criticó recientemente la nueva serie de Hulu y Disney +, Love Story, dirigida por Ryan Murphy, que narra la relación entre su tío - conocido como “John John”- y su esposa, Carolyn Bessette Kennedy.

Durante una entrevista en CBS, Schlossberg expresó abiertamente su descontento con la producción y cuestionó la forma en que se retrata la historia de su familia.

“Si quieren saber de alguien que no ha conocido a nadie de mi familia, y sabe nada sobre nosotros, hablen con Ryan Murphy”, dijo, refiriéndose al creador del nuevo hit global.

El joven también pidió al público ver la producción con cierta distancia crítica:

“Sólo quisiera que las personas que ven la serie la vieran con una letra en la mente, y esa es una F mayúscula, de ficción”.

Schlossberg continuó señalando que el director del nuevo éxito televisivo está lucrando con la historia de su tío, calificando el proyecto como “una exhibición grotesca de la vida de alguien más”.

“Esperaría que el señor Murphy [director de la serie “Love Story”] donara parte de los millones de dólares que está ganando a algunas de las causas que John defendió a lo largo de su vida, como la justicia”, comentó. “Tal vez podría destinar parte de ese dinero a la Biblioteca JFK, para ayudar a mantener viva la memoria del presidente Kennedy. Pero no lo está haciendo; está ganando dinero. Esto no es un documental, y hasta ahí lo dejaré”.

Durante la conversación, el entrevistador explicó que le interesaba conocer su postura sobre la serie, considerando que ya existen cientos de películas, series y libros sobre la familia Kennedy, y se preguntaba si este proyecto tenía algo particularmente distinto.

Schlossberg respondió que, en los últimos años, la figura de John F. Kennedy ha sido utilizada con fines políticos y mediáticos.

“Creo que el último año -dos o tres años-, en parte por Robert F. Kennedy Jr., pero también porque Donald Trump ha utilizado a JFK como una especie de saco de boxeo político al, por ejemplo, intentar rebautizar el Kennedy Center con su propio nombre, al promover una falsa investigación del asesinato y al desmantelar programas por los que él luchó. Todo esto ha generado mucha desinformación y una iconografía distorsionada sobre la familia Kennedy, sobre mi familia.”

Schlossberg añadió que estas narrativas surgen en un momento especialmente delicado.

“No podemos permitirnos confundir a la gente. “Necesitamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para intentar mejorar las cosas”, afirmó.

Finalmente, tras expresar su descontento con la manera en que la serie retrata la historia de su tío, concluyó con una crítica directa hacia su creador:

“Así que, si Ryan Murphy realmente se preocupa tanto por la familia Kennedy y por mi tío John, quizá debería intentar hacer algo para sacar a Trump del poder”.

