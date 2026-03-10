Revista
Madre e hija redefinen la feminidad a través del diseño con Margarite

María y Gina, mamá e hija decidieron convertir su amor por la moda en un proyecto familiar. Unidas por una sensibilidad compartida hacia el diseño y los detalles, comenzaron a imaginar una marca que reflejara su visión: zapatos únicos, femeninos y con personalidad, capaces de destacar por sí mismos.

Marzo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
En la moda, los detalles lo son todo. Un par de zapatos puede transformar por completo un look, aportar personalidad y convertirse en la pieza que define el estilo de quien los lleva. Bajo esta premisa nace Margarite, una marca mexicana que apuesta por el diseño distintivo, la feminidad y la autenticidad, con propuestas pensadas para mujeres que buscan algo más que un accesorio: una pieza con carácter.

Su inspiración para crear Margarite surgió de una observación sencilla pero reveladora: muchos de los diseños más atractivos en el mercado también eran los más inaccesibles. Para María y Gina, la moda debía ser una forma de expresión, no un lujo inalcanzable.

Fue entonces cuando decidieron desarrollar una propuesta que combinara estética, calidad y accesibilidad. Así comenzó este proyecto, impulsado por la visión de crear una marca con identidad propia y con el deseo de ofrecer diseños modernos, diferentes y con un toque distintivo.

Lo que empezó como una idea compartida entre madre e hija pronto se convirtió en un emprendimiento lleno de ilusión, esfuerzo y creatividad. Margarite se construyó paso a paso, cuidando cada detalle y manteniendo siempre el objetivo de crear piezas que reflejen seguridad, estilo y libertad.

Cada colección está pensada para mujeres que disfrutan destacar, que ven la moda como un medio para comunicar su personalidad y que buscan piezas con identidad propia, con diseños que combinan elegancia, frescura y un toque creativo que los hace únicos.

Hecho en México

Uno de los pilares fundamentales es su compromiso con la producción nacional. Cada par de zapatos es fabricado en México, trabajando con manos expertas que aportan conocimiento, precisión y tradición artesanal.

El proceso de creación comienza con la cuidadosa selección de materiales, donde se priorizan textiles, charol y pieles de alta calidad. A partir de ahí, cada modelo pasa por un proceso de desarrollo en el que se cuidan todos los detalles: desde la estructura y la comodidad hasta los acabados finales.

El resultado son piezas que logran un equilibrio entre diseño, durabilidad y confort, demostrando que es posible crear productos de gran calidad sin perder el espíritu artesanal.

Para María y Gina, la esencia de la marca radica precisamente en esa mezcla entre creatividad, autenticidad y cercanía. Margarite es, ante todo, un proyecto construido con pasión y con la convicción de que la moda puede ser una herramienta poderosa para expresar quién somos.

Mirando hacia el futuro

Con una visión clara y una identidad bien definida, Margarite aspira a consolidarse como una marca reconocida por su diseño distintivo y su calidad. Su objetivo es seguir creciendo y llegar a más mujeres que valoran la moda con personalidad y autenticidad.

Al mismo tiempo, la marca busca mantener intacta la esencia con la que nació: un proyecto familiar que celebra la creatividad, el diseño y el valor de lo hecho con dedicación.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
