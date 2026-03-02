Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades

La alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards 2026 volvió a confirmar que la temporada de premios es también una pasarela de alta moda. Entre nominados, presentadores e invitados especiales, varias figuras destacaron no solo por sus proyectos en competencia, sino por elecciones estilísticas que marcaron tendencia inmediata.

Jenna Ortega

Apostó por un vestido blanco de Christian Cowan que combinó líneas limpias con un aire contemporáneo. La actriz, nominada este año por su trabajo en televisión, equilibró el dramatismo del diseño con joyería discreta que permitió que la silueta fuera protagonista.

Getty Images.

Michael B. Jordan

El ganador de la noche reafirmó su lugar como referente de elegancia masculina con un traje de sastrería impecable. Alabado en la categoría de Mejor Actor por su más reciente proyecto cinematográfico Sinners, eligió un corte clásico con acabado moderno que resaltó su presencia sobria y poderosa.

Getty Images.

Kate Hudson

La actriz, nominada por su actuación en Song Sung Blue, apostó por un diseño de Valentino que combinó fluidez y sofisticación, reafirmando su lugar como una de las favoritas de la alfombra roja. Complementó el vestido con joyería delicada que potenció la estética romántica del conjunto, logrando uno de los momentos más elegantes de la noche.

Getty Images.

Gwyneth Paltrow

Asistió a los SAG Awards 2026 por ser parte del elenco de Marty Supreme, película nominada. Aunque no recibió una nominación individual por su actuación, su presencia fue clave como parte del proyecto. En la alfombra roja apostó por un diseño sofisticado de Givenchy con encaje y una silueta estructurada que marcó uno de sus regresos estilísticos más comentados en años recientes.

Getty Images.

Timothée Chalamet

Nominado por su actuación en Marty Supreme, apostó por un traje de Prada que equilibró tradición y modernidad. Su elección reafirmó su afinidad por propuestas de moda arriesgadas pero refinadas, convirtiéndolo en uno de los hombres más comentados de la noche.

Getty Images.

Emma Stone

Nominada por su más reciente papel cinematográfico en Bugonia, lució un diseño de Louis Vuitton que destacó por su estructura elegante y acabado impecable. La actriz complementó el look con joyería fina que añadió brillo sin restar protagonismo al vestido.

Getty Images.

Mia Goth

La actriz de Frankenstein, encendió la alfombra con un diseño de Dior que combinó glamour clásico y sensualidad contemporánea. Su presencia confirmó su estatus como una de las figuras más interesantes en términos de estilo dentro de la industria.

Getty Images.

Jessie Buckley

Quien se llevó el premio por su actuación en Hamnet, apostó por una propuesta de Balenciaga que destacó por sus volúmenes marcados y una construcción casi escultórica. El diseño, de líneas arquitectónicas y presencia contundente, reforzó el carácter conceptual de su estilo y confirmó que su triunfo en la noche también tuvo un eco poderoso en la alfombra roja.

Getty Images.

Connor Storrie

Elevó la sastrería contemporánea con un traje oscuro de Saint Laurent y gargantilla de Tiffany & Co. que combinó elegancia clásica y actitud moderna, demostrando que el tailoring sigue siendo protagonista en las grandes galas.

Demi Moore

Protagonizó uno de los momentos más teatrales de la noche con una creación de alta costura de Schiaparelli Couture. La actriz estuvo nominada junto al elenco de Landman en la categoría de Mejor Elenco en Serie Dramática y eligió un vestido de alto impacto que combinó dramatismo, volumen y detalles escultóricos, elevando el espíritu couture de la gala.

Getty Images.

Los SAG Awards 2026 no solo celebraron lo mejor de la actuación, sino que reafirmaron que la alfombra roja es un escenario donde la moda y el cine convergen. Desde la alta costura más dramática hasta la sastrería impecable, los looks de esta edición demostraron que el estilo puede ser tan memorable como cualquier premio entregado sobre el escenario.