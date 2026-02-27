Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week

A sus 52 años, la supermodelo británica Kate Moss acaparó las miradas en el cierre del desfile, con un vestido negro largo de cuello alto y mangas largas, que escondía una atrevida espalda descubierta y una tanga expuesta con el logo de la firma italiana, evocando la estética glunge de los años 90.

El desfile denominado “Primavera”, tuvo lugar en el Palazzo delle Scintille, lleno de pasarelas, destacando la presencia de Demi Moore, quien estuvo en primera fila. La actriz de 63 años, lució un renovado corte bob ondulado y causó sensación al asistir con su inseparable y pequeño perrito chihuahua, Pilaf.

En la colección pudimos ver vestidos de lentejuelas, transparencias y el regreso del icónico “whale tail”, tanga expuesta con el logo de la doble G, evocando el minimalismo sensual de los 90. Demna apostó por siluetas ajustadas al cuerpo, destacando los pantalones de cuero laminado, camisetas ceñidas, vaqueros desgastados y abrigos de piel de lujo. En cuanto al calzado, los mocasines deportivos ultra delgados que incorporan superposiciones tipo sneaker y botas de suela plana con el monograma desgastado.

En cuanto a los colores predominan tonos como. el negro, borgoña y verde profundo, con texturas metálicas y detalles de encaje.