Revista
Moda

Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week

Kate cerró con broche de oro el debut de Demna como director creativo de Gucci para la colección Otoño/Invierno 2026

Febrero 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
kate-moss-milan.jpeg

A sus 52 años, la supermodelo británica Kate Moss acaparó las miradas en el cierre del desfile, con un vestido negro largo de cuello alto y mangas largas, que escondía una atrevida espalda descubierta y una tanga expuesta con el logo de la firma italiana, evocando la estética glunge de los años 90.

El desfile denominado “Primavera”, tuvo lugar en el Palazzo delle Scintille, lleno de pasarelas, destacando la presencia de Demi Moore, quien estuvo en primera fila. La actriz de 63 años, lució un renovado corte bob ondulado y causó sensación al asistir con su inseparable y pequeño perrito chihuahua, Pilaf.

demi-moore.jpeg

En la colección pudimos ver vestidos de lentejuelas, transparencias y el regreso del icónico “whale tail”, tanga expuesta con el logo de la doble G, evocando el minimalismo sensual de los 90. Demna apostó por siluetas ajustadas al cuerpo, destacando los pantalones de cuero laminado, camisetas ceñidas, vaqueros desgastados y abrigos de piel de lujo. En cuanto al calzado, los mocasines deportivos ultra delgados que incorporan superposiciones tipo sneaker y botas de suela plana con el monograma desgastado.

En cuanto a los colores predominan tonos como. el negro, borgoña y verde profundo, con texturas metálicas y detalles de encaje.

Milan Fashion Week
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
maria-grazia.jpeg
Moda
María Grazia Chiuri debuta con Fendi en Milán Fashion Week
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Milán-Otoño-Invierno-2026.jpg
Moda
Comienza la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026
Moda
¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026 explicado
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
1. tendencias-de-uñas.JPG
Moda
Manos que enamoran: uñas perfectas para celebrar San Valentín
Febrero 14, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
danna-pandora.png
Moda
Danna celebra el amor con la nueva colección de San Valentín de Pandora
Este San Valentín, Pandora invita al mundo a celebrar el amor en todas sus formas, valiente, tierno y transformador, a través de una nueva campaña y una colección que capturan la magia de los gestos con significado, las sorpresas emotivas y los momentos que permanecen
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
timothee- chalamet-y-martin-scorsese.jpg
Moda
Timothée Chalamet y Martin Scorsese estrenan comercial de Chanel
El actor y el legendario cineasta combinaron sus talentos para un anuncio de la fragancia Bleu
Mayo 17, 2024
 · 
Juan Carlos Gamboa
estos-son-los-relojes-mas-esperados-para-el-dia-de-las-madres.png
Moda
Estos son los relojes más esperados para el Día de las Madres
Mayo 09, 2023
 · 
Caras
macarena-achaga-paris-fashion-week-caras.png
Moda
Macabeso deslumbra en su debut en Paris Fashion Week
La talentosa actriz y modelo Macabeso hizo su debut en el prestigioso desfile de la Semana de la Moda en París, cautivando a los asistentes con su elegancia y carisma
Septiembre 27, 2023
 · 
Redacción CARAS