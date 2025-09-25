Entretenimiento
Milan Fashion Week
Entretenimiento
Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week
La actriz y su novio tenista asistieron juntos al front row de la pasarela Otoño-Invierno 2026 de Prada que presentó su nueva colección
September 25, 2025
·
Diana Laura Sánchez