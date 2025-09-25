Suscríbete

Milan Fashion Week

eiza-gonzalez-grigor.jpeg
Entretenimiento
Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week
La actriz y su novio tenista asistieron juntos al front row de la pasarela Otoño-Invierno 2026 de Prada que presentó su nueva colección
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez