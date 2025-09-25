Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week

La actriz mexicana Eiza González y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov aparecieron juntos en el desfile de Prada durante Milan Fashion Week, donde Eiza apostó por un look con piezas en tendencia.

La intérprete llevó una track jacket blanca con franjas azules, una de las piezas clave de esta temporada que combinó con una falda midi en gamuza color café, de corte en A, a la cadera con cuatro botones metálicos al frente.

Eiza González complementó su look con tacones pump negros, una bolsa color crema de asas largas y unos lentes oversized de pasta negra que sellan el conjunto con un toque retro.

Por su parte, su novio Grigor Dimitrov llevó un look compuesto por una t-shirt blanca como base, sobrepuesta con una clásica camisa azul marino y una chamarra tipo bomber en piel café oscuro, combinado con un pantalón de vestir en el mismo tono, botines negros y lentes oscuros rectangulares con pasta carey.