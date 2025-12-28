Suscríbete
INAH regaña a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

El cantante desató polémica por subir una foto tocando una pieza arqueológica en el recinto

Diciembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bad bunny

Bad Bunny recibió críticas por el uso de animales en sus conciertos

Getty

El Instituto Nacional de Antropología e Historia llamó la atención al puertorriqueño Bad Bunny, quien desconocía que estaba prohibido tocar las piezas del Museo. Ante la controversia que lleva días circulando en redes sociales, el Museo aclaró, “cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”.

En la foto se observa al cantante tocando la estela maya con la mano sin ninguna protección de alguna vitrina. El INAH también reveló que la visita del famoso que ofreció una serie de conciertos en el Estadio GNP de la CDMX, se realizó el miércoles 17 de diciembre y durante todo el recorrido estuvo acompañado de custodia del MNA.

WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.59.58 PM.jpeg

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, añadió el Instituto.

Cabe mencionar que durante su estancia en México, Bad Bunny realizó varias actividades en la ciudad, como ir a la lucha libre y a la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo, además de su recorrido por el Museo.

Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
