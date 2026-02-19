Revista
Nick Jonas revela por qué la diferencia de edad fortaleció su relación con Priyanka Chopra

El integrante de los Jonas Brothers habló de su relación con la actriz, con quien tiene una diferencia de edad de 10 años, y de cómo a pesar de los prejuicios, su matrimonio está más sólido que nunca

Febrero 19, 2026 • 
Tania Franco
Cuando se trata de historias de amor inesperadas, la de Nick Jonas y Priyanka Chopra suele encabezar la conversación. No solo por su química evidente, sino por un detalle que al inicio generó comentarios: la diferencia de edad entre ambos, ya que Priyanka es diez años mayor que Nick. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, el cantante asegura que fue uno de los factores que fortaleció su vínculo.

Le dije que la amaba en la segunda o tercera cita. Al día siguiente llamé a mi mamá y le dije: “me voy a casar con esta mujer, quiero que la conozcas pronto”. Literalmente, dos meses y medio después estábamos comprometidos, y tres o cuatro meses después nos casamos. Y ahora, siete años después… es una locura.
Nick Jonas.

Él, estadounidense de 33 años; ella, de 43 años, estrella internacional con raíces profundamente ligadas a la cultura india. Sin embargo, Jonas confesó que precisamente esa combinación fue lo que hizo que todo funcionara. La importancia de la familia en la cultura de Priyanka, así como su perspectiva y profundidad emocional, fueron cualidades que lo atrajeron profundamente.

Para algunas personas, en papel quizá al inicio no parecía la combinación “correcta”: la diferencia de edad, venir de partes distintas del mundo. Pero justo esas cosas son la razón por la que funciona y por la que es tan bonita.
Nick Jonas.

Hoy, siete años después de su boda, la pareja sigue consolidando una relación que ha sabido enfrentar la presión mediática, la fama global y los retos personales. Para Nick, el secreto ha sido sencillo pero poderoso: reír juntos en los momentos difíciles y no irse a dormir enojados. Una historia que demuestra que, cuando hay certeza y compromiso, la edad es solo un número.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
