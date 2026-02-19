Detienen al ex príncipe Andrés por vínculos con Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, fue detenido por la policía del valle de Támesis, a las afueras de Londres; de acuerdo con diversas fuentes, los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham en medio de la polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Según la policía, el detenido permanece retenido en una comisaria. Su hermano, el rey Carlos III, confirmó en un comunicado la detención y de manera breve expresó que la familia real seguirá con sus actividades programadas y que no volverá a hablar del caso de su hermano.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga ese asunto de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

El ex príncipe celebraba hoy su cumpleaños número 66, sin embargo, fue detenido e interrogado por detectives de la policía que están investigando las acusaciones de que había entregado documentos al fallecido delincuente sexual condenado mientras trabajaba como enviado comercial.

La policía informó, “tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Entendemos el gran interés público que suscita este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno”.