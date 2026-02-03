Sarah Ferguson le propuso matrimonio a Jeffrey Epstein

EL Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó millones de páginas del caso de Jeffrey Epstein, que incluyen correos electrónicos y fotos comprometedoras donde aparece Andrés Mountbatten-Windsor.

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención es que en los documentos aparece la ex duquesa de York, Sarah Ferguson, quien al parecer era muy cercana a Jeffrey, ya que tenía contacto frecuente con el financiero. En algunos correos le dice, “nunca me ha conmovido más la amabilidad de un amigo que tu cumplido hacia mí delante de mis niñas”. “Gracias Jeffrey por ser el hermano que siempre he deseado tener”.

La correspondencia revela que Sarah Ferguson no solo intercambió mensajes afectuosos, sino que le llegó a proponer matrimonio a Epstein. En enero de 2010, después de que saliera de prisión, Sarah le escribió, “Eres una leyenda, realmente no tengo palabras para describir mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”.

Otros correos sugieren que Ferguson ofreció a Epstein y a sus contactos acceso a eventos exclusivos y tours privados por el Palacio de Buckingham. En junio dde 2009, mientras Epstein aún cumplía condena, Ferguson respondió a una solicitud suya, “puedo organizar cualquier cosa”, refiriéndose a un posible tour VIP para la hija del abogado Alan Dershowitz.