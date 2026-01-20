Suscríbete
Realeza

Los Reyes de España acompañan el sepelio de la Princesa Irene de Grecia

La ceremonia de sepelio se celebró en la Catedral Metropolitana con profunda solemnidad, acompañada por la Reina Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía

Enero 19, 2026 • 
Tania Franco
Los Reyes de España acompañan el sepelio de la Princesa Irene de Grecia

Instagram.

En un ambiente de respeto y recogimiento, los Reyes de España, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, asistieron hoy al sepelio de la Princesa Irene de Grecia, que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de Atenas, tras su fallecimiento el pasado 15 de enero a los 83 años de edad.

La ceremonia contó con una significativa presencia de miembros de la realeza y familiares, quienes rindieron homenaje a la vida y trayectoria de Irene, recordada por su compromiso con causas sociales y su dedicación a la familia real helénica.

Entre los asistentes destacaron la Reina Sofía, visiblemente conmovida, así como sus nietas y otros representantes de las casas reales europeas. La emotividad estuvo presente durante toda la misa, marcada por momentos de silencio y respeto ante la memoria de la princesa.

Al concluir los oficios religiosos en la catedral, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Real del Palacio de Tatoi, donde se realizó el entierro en intimidad, en presencia de sus seres más cercanos. El fallecimiento de la Princesa Irene de Grecia ha sido recibido con respeto internacional, y su sepelio queda como un acto de despedida digno de una figura emblemática dentro de la realeza europea.

reyes España España
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
El rey Felipe VI llega al Palacio del Elíseo para un almuerzo oficial con Emmanuel Macron
Realeza
El rey Felipe VI llega al Palacio del Elíseo para un almuerzo oficial con Emmanuel Macron
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Kate Middleton celebra 44 años con una historia de moda impecable
Realeza
Kate Middleton celebra 44 años con una historia de moda impecable
Enero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Así celebra la realeza danesa el Año Nuevo
Realeza
Así celebra la realeza danesa el Año Nuevo
Enero 02, 2026
 · 
Tania Franco
principe-andres-1200x675.jpg
Realeza
Nuevos archivos del caso Epstein señalan correos ligados al ex príncipe Andrés
Diciembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-futuro-de-la-corona-britanica.jpg
Realeza
Prensa británica revela cuál será el nombre que utilizará el príncipe William cuando sea rey
El príncipe William está siendo el foco de atención para Reino Unido, mientras su padre enfrenta un tratamiento por el cáncer que padece
Febrero 10, 2024
 · 
Diana Laura Sánchez
fotografía del príncipe guillermo
Realeza
La evolución del príncipe William: 20 extraordinarias fotos con Diana, Kate y sus hijos
Enero 06, 2021
 · 
Comercial
Lady di enfrentó a Camilla Parker
Realeza
El día que Lady Di se enfrentó a Camilla Parker
Julio 17, 2020
 · 
Alejandra Morón
Adriana Abascal y el príncipe Manuel Filiberto de Saboya.jpg
Realeza
Quién es Adriana Abascal, la modelo mexicana que conquistó al príncipe Manuel Filiberto de Saboya
Fue Señorita México y tuvo una relación con uno de los hombres más poderosos de América Latina
Enero 14, 2025
 · 
Pamela Rodríguez