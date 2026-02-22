¿Por qué el príncipe William y Kate Middleton asistieron a los BAFTA en medio de la tensión real?

En medio del intenso foco mediático que rodea actualmente a la familia real británica, Príncipe William y Catherine, Princesa de Gales hicieron una aparición pública al asistir a los British Academy Film Awards.

La presencia del príncipe William responde a su papel como presidente de BAFTA, cargo que ocupa desde 2010 y que lo vincula directamente con la promoción del cine y la industria audiovisual británica. Su asistencia reafirma el compromiso institucional de la pareja, incluso en momentos de tensión para la monarquía.

Un vestido con una segunda vida

En cuanto al estilo, Kate Middleton apostó por un vestido blush de Gucci, pieza que ya había lucido en 2019, enviando nuevamente un mensaje de sostenibilidad y elegancia atemporal. Complementó el look con los históricos aretes Greville Chandelier, joyas con profundo significado dentro del legado real.