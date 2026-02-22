Revista
¿Por qué el nuevo documental de America’s Next Top Model está causando controversia?

Lo que ocurrió con Shandi en America’s Next Top Model y por qué hoy genera debate la respuesta de Tyra Banks que está causando indignación en redes sociales

Febrero 21, 2026 • 
Tania Franco
El reciente documental “La cruda realidad dentro de America’s Next Top Model” en Netflix ha reabierto una de las controversias más delicadas del reality: el episodio protagonizado por Shandi en la segunda temporada, grabado en Milán. Lo que en su momento fue presentado como “el escándalo de la chica que engañó” hoy es reinterpretado por muchos espectadores como una situación de vulnerabilidad extrema y posible abuso, filmado y convertido en contenido televisivo.

Cámaras encendidas todo el tiempo y a toda costa

En el capítulo original, tras una jornada de trabajo y en un contexto de alcohol, agotamiento y falta de alimento, Shandi perdió la conciencia parcial de lo ocurrido. Las cámaras captaron momentos íntimos y confusos que después fueron emitidos como parte del programa. El episodio incluso fue titulado “The Girl Who Cheated”, reforzando una narrativa que centró la historia en una supuesta infidelidad, más que en el estado de vulnerabilidad de la concursante.

Eh… sí recuerdo su historia. Es un poco difícil para mí hablar sobre la producción porque ese no es mi ámbito.
Tyra Banks.

La polémica actual surge porque, en el documental de Netflix, Tyra Banks, creadora y figura principal del programa, evita profundizar en el tema y señala que los asuntos de producción “no eran su territorio”. El debate se intensificó cuando se planteó si el equipo de producción debió intervenir en lugar de continuar grabando.

Además, grabaron una llamada telefónica con quien en ese momento era su novio, donde la ofendió por haber sido infiel. Ella termina desconsolada en el suelo, Shandi dijo que al terminar de grabar, los encargados de las cámaras se disculparon con ella por haber tenido que grabar eso. Después, Tyra la obligó a hablar diversas ocasiones acerca de lo sucedido frente a las cámaras.

¿Todo el documental fue un comercial?

El documental concluye con una sensación ambigua: más que un ejercicio profundo de reflexión o rendición de cuentas, termina percibiéndose como una antesala promocional. En lugar de cerrar con una autocrítica contundente sobre las polémicas del pasado, el mensaje final apunta hacia el futuro, con Tyra anunciando una temporada 25 de America’s Next Top Model. Para muchos espectadores, el cierre se sintió menos como un ajuste de cuentas y más como un anuncio estratégico.

Comunicóloga en Medios Digitales
