EXCLUSIVA Ana de la Reguera regresa al cine con “Un hombre por semana”

Nuestra primera portada digital del año llega de la mano de la actriz Ana de la Reguera, quien protagoniza y dirige la nueva cinta. Entre joyas, risas, miradas seductoras y ese encanto jarocho que enamora desde la primera toma, la actriz nos cuenta sobre su papel en esta comedia sobre el amor en tiempos de las aplicaciones de citas.

¿Qué queda de aquella actriz que conocimos en “Pueblo chico, infierno grande”, de 1997?

¡Restos! Son casi 30 años de esta telenovela, pero queda aún el gusto por lo que hago, el emocionarme por trabajar y por estar en un set en proyectos nuevos. Claro que ahora tengo más experiencia y más malicia, pero eso sí, estoy en una etapa mucho más tranquila, aunque en esencia sigo siendo la misma.

Háblanos sobre tu nueva película…

Es una comedia, un feel good movie sobre una mujer que, en sus 40´s, el marido decide dejarla por la secretaria, y de pronto se ve en este mundo de las apps de citas, en tener que salir a este zoológico o jungla de conocer gente, en una edad es la que es un poco más complicado, porque además de divorciada y tiene hijos. Es una mujer un poco tradicional que tiene un arco muy bonito como personaje, con un guión que me encantó, así que creo que muchos se van a identificar con ella e incluso con esos hombres o situaciones que vive.

¿Qué hay de tu personaje?

Se llama Mónica y es una mujer que es correctora de estilo de una editorial, es decir, tiene un trabajo algo nerd. Es algo ingenua, ama a su familia y es muy de rutina, es alguien que es muy estructurada y va siempre a los mismos lugares para no complicarse la vida, pero que se ve obligada a salir de su zona de confort.

¿Qué tal la experiencia de codirigir en esta producción?

Estoy con Marco Polo Constandse, un amigo de toda la vida con quien ya he trabajado anteriormente. Me invitaron como actriz y querían la que la dirigiera una mujer, pero no coincidieron con la directora en la que habían pensado, entonces Marco Polo me dijo que le gustaba tanto que le gustaría postularse, aunque sabía que lo querían era la perspectiva de una mujer en la dirección, así que le propuse que la co dirigiéramos juntos. Dirigí en la tercera temporada de Ana, mi serie, pero quería seguir fogueándome, a pesar de saber que, actuando también, sería algo difícil.

¿Has usado apps de este tipo?

Las utilizo actualmente. Justo por eso cuando leí el guión me pareció tan personal y me pegó tan de cerca, porque justamente estaba pasando por eso o más bien lo estoy viviendo, porque estoy saliendo y conociendo a través de una app, en la que, si conozco a alguien y empieza a funcionar, la dejo de usar. Es una nueva forma de conocer gente, que tiene sus pros y sus contras, como todo, pero creo que es una buena herramienta.

¿Qué tal esa experiencia, al menos en la película, de un hombre cada semana?

En mi casi no ha sido un hombre cada siete días (risas), quizá uno por mes o cada dos meses.

Hoy posaste con muchas piezas de joyería y te veías muy bien, ¿en qué son mejores las joyas que los hombres?

Depende de qué material sea la joya porque la buena no se oxida (risas). Creo que las joyas son timeless y siempre te acompañan cuando quieres o las puedes traer contigo siempre, y con un hombre no, aunque tampoco quieres. Las joyas te pueden hacer lucir más elegante y más bella, porque suman y nunca restan… Lo que queremos es que un hombre también sume, pero a veces restan muchísimo.

También se dice que una mujer y un hombre difícilmente pueden ser amigos…

Es difícil, pero tengo grandes amigos que no tienen ningún interés por mí ni yo por ellos. También tengo amigos que se han convertido en algo y después he regresado a ser amiga, pero algunos con los que después no, y se arruinó la amistad. Creo que una amistad es una relación amorosa, para mí, los amigos son la gente más divertida, la que más admiro, con los que quiero estar porque son esa familia que eliges. Babeo por ellos. Me es muy difícil empezar una relación si antes no son mis amigos, porque puede gustarme alguien, pero si no se da antes esa plática y esa confianza, no va a funcionar.

Dejando las joyas de lado, ¿qué necesita una mujer para sentirse realmente bella?

Creo que mucha seguridad y confianza, además del apoyo de los que tiene cerca. Creo que también el tener un gran sentido del humor.

