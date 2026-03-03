Revista
Personalidades

Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México

En su regreso al Auditorio Nacional, el grupo nos habló sobre música, caballerosidad y su nueva etapa artística

Marzo 03, 2026 • 
Tania Franco
Cortesía.

El grupo italiano Il Volo lleva aproximadamente seis visitas a lo largo de los años, ofreciendo conciertos en México. Con una carrera sólida e incluso revolucionaria, se conocieron en 2009 durante un programa italiano, cuando eran adolescentes de 14 y 16 años. En su visita a la CDMX, nos revelaron detalles de su carrera y vida actual.

En plena juventud, tomaron una decisión poco popular para una carrera juvenil: cantar pop lírico. Sus tres voces, compuestas por un tenor lírico, un barítono y un tenor lírico spinto, dieron como resultado melodías operísticas y múltiples sold out alrededor del mundo, incluido Ciudad de México en el Auditorio Nacional este 3 de marzo de 2026.

Instagram: Il Volo.

¿Cómo se sienten amados en una relación?

Con el amor como su antorcha musical, Gianluca Ginoble confesó que sentirse escuchado es la forma en que puede experimentar ese amor dentro de una relación.

Creo que la llave para una buena relación es saber escuchar más que hablar y decir las cosas justas. Sentirse escuchado y entendido probablemente es lo que más me hace sentir amado.
Gianluca Ginoble

Fotos: Instagram.

Por su lado, Ignazio Boschetto, cuando le preguntamos cuál es la clave para ser un caballero, habló de que intenta serlo en su día a día.

Es como esa necesidad de demostrar cariño y sí, no es que se lo pueda enseñar, uno lo tiene que tener un poco.
Ignazio Boschetto

Casi dos décadas cantando del amor

Después de 17 años desde aquella primera vez que cantaron ’O Sole Mio como grupo, Piero Barone explicó que, cuando Il Volo comenzó, eran demasiado jóvenes para decidir qué repertorio interpretar. Con el paso del tiempo, esa dinámica cambió.

Cuando empezamos, había personas que nos decían qué cantar, porque éramos demasiado pequeños para entender qué cantar.
Piero Barone.

Hoy, aseguró, el grupo sube al escenario con plena conciencia de su identidad artística y del tipo de música que desea compartir con su público. Entienden qué espera su audiencia, lo que les permite disfrutar cada concierto con mayor madurez y conexión, sin perder la emoción que los caracteriza desde el inicio.

Instagram: Piero Barone.

La música y la divinidad

Gianluca habló de la música como un despertar espiritual, argumentando que desde el inicio de la humanidad necesitamos la música para conectarnos con Dios. Explicó que la ópera, desde compositores italianos como Puccini, nació con el propósito de ir más allá del entretenimiento.

Señaló que, aunque la música ligera también es importante, el repertorio que interpreta Il Volo —arraigado en la tradición italiana— permite tocar una fibra más profunda y acercarse a algo absoluto y trascendente.

La música que cantamos, la música que nació en Italia, nos permite conectarnos con la parte más alta de nosotros, con el absoluto, que es Dios.
Gianluca Ginoble

Instagram: Il Volo.

En esta etapa de su carrera, aseguró, el grupo busca evolucionar artística y personalmente, ir más allá de los grandes clásicos con los que comenzaron y explorar composiciones nuevas y más profundas que reflejen su madurez como intérpretes y como individuos.

Il Volo auditorio nacional Opera
Comunicóloga en Medios Digitales
