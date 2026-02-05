Suscríbete
Personalidades

El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El esquiador alpino profesional continúa representando a Argentina en competencias internacionales, esta vez haciendo su debut en los Juegos Olímpicos

Febrero 05, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
Tiziano-Gravier-Mazza-en-Juegos-Olimpicos-Invierno-2026.jpg

Tiziano Gravier Mazza, hijo de la reconocida supermodelo argentina Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, eligió el esquí alpino como su pasión, un deporte de alta exigencia técnica y física con fuerte tradición europea.

Influenciado por su familia, que también practica deportes de nieve, Tiziano comenzó a esquiar a muy temprana edad, subiendo por primera vez a los esquíes alrededor de los tres años. A los 12 años ya competía internacionalmente en circuitos juveniles y mayores, representando a Argentina.

Uno de sus logros más destacados fue en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020, en donde obtuvo séptimo lugar en Super-G, uno de los mejores resultados de Argentina en esa disciplina. Además, en los últimos años se ha mantenido activo en el circuito internacional (FIS), entrenando y compitiendo principalmente en Europa y liderando el ranking sudamericano en Slalom Gigante.

Tiziano-y-Valeria-Mazza.jpeg

En una entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, Tiziano expresó: “Quiero mostrar que, siendo argentinos, podemos competir al más alto nivel en esquí”, reflejando su ambición de dejar una marca para el deporte de su país en competencias de élite.

Tiziano fue confirmado oficialmente como parte de la delegación argentina que competirá en esquí alpino en Milán-Cortina 2026, creando un gran hito en su carrera. Esta edición olímpica será su debut absoluto en unos Juegos Olímpicos de invierno, y la competencia se realizará del 6 al 22 de febrero 2026 en Italia, en donde Argentina tendrá una de sus mayores delegaciones en la historia de los Juegos de Invierno.

Tiziano-Gravier-debuta-en-Juegos-Olimpicos-de-Invierno-2026.jpg

A pesar de venir de una familia famosa, Tiziano ha construido su propia carrera deportiva con esfuerzo, dedicación y disciplina, tratando de ir más allá de las expectativas ligadas a su apellido y está logrando hacer historia en un deporte poco tradicional para Argentina.

Juegos Olimpicos de Invierno
Vanessa Villalba Alcocer
Relacionadas
Simon-Porte-Jacquemus-y-Jacquemus-y-Liline.png
Personalidades
La abuela de Simon Porte Jacquemus se convierte en la primera embajadora de la marca
Enero 31, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?
Personalidades
¿Quién es el papá de Lily Collins y por qué tiene un Óscar, Grammys y Globos de Oro?
Enero 31, 2026
 · 
Tania Franco
Hoy despedimos a la icónica Catherine O’Hara, actriz y comediante que nos regaló momentos
Personalidades
Así despidió el protagonista de “Mi pobre angelito” a Catherine O’Hara
Enero 30, 2026
 · 
Tania Franco
Ana Gabriela Fernández: la pianista formada en México que inicia una nueva vida en París
Personalidades
Ana Gabriela Fernández: la pianista formada en México que inicia una nueva vida en París
Enero 29, 2026
 · 
Tania Franco
fatima-bosch-entrevista-revista-caras-mexicojpg
Personalidades
EN EXCLUSIVA Fátima Bosch nos habla de los primeros meses de su reinado
Es la reina de belleza más mediática y popular del mundo, originaria de un estado que nunca había ganado una corona y representante de un país que, hasta ahora, no se había mostrado tan apasionado por este tipo de certámenes. Hoy, la tabasqueña levanta la cabeza con orgullo y alza la voz como la mujer que es; una a la que no le interesa quedarse calladita para “verse más bonita”
Enero 26, 2026
 · 
Caleb Torres
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
WhatsApp Image 2026-01-13 at 12.17.36 PM.jpeg
Personalidades
Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim se compromete con Justo Fernández del Valle
La hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano pronto va a llegar al altar
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
checo-perez-cumpleaños.jpeg
Personalidades
Checo Pérez celebra su cumpleaños 37 y estrena ropa de Cadillac
El piloto mexicano celebra una vuelta más al sol con el lanzamiento de la ropa oficial de su nuevo equipo, mientras se encuentra en Barcelona en el test inicial de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Enero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez