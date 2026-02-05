El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Tiziano Gravier Mazza, hijo de la reconocida supermodelo argentina Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, eligió el esquí alpino como su pasión, un deporte de alta exigencia técnica y física con fuerte tradición europea.

Influenciado por su familia, que también practica deportes de nieve, Tiziano comenzó a esquiar a muy temprana edad, subiendo por primera vez a los esquíes alrededor de los tres años. A los 12 años ya competía internacionalmente en circuitos juveniles y mayores, representando a Argentina.

Uno de sus logros más destacados fue en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020, en donde obtuvo séptimo lugar en Super-G, uno de los mejores resultados de Argentina en esa disciplina. Además, en los últimos años se ha mantenido activo en el circuito internacional (FIS), entrenando y compitiendo principalmente en Europa y liderando el ranking sudamericano en Slalom Gigante.

En una entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, Tiziano expresó: “Quiero mostrar que, siendo argentinos, podemos competir al más alto nivel en esquí”, reflejando su ambición de dejar una marca para el deporte de su país en competencias de élite.

Tiziano fue confirmado oficialmente como parte de la delegación argentina que competirá en esquí alpino en Milán-Cortina 2026, creando un gran hito en su carrera. Esta edición olímpica será su debut absoluto en unos Juegos Olímpicos de invierno, y la competencia se realizará del 6 al 22 de febrero 2026 en Italia, en donde Argentina tendrá una de sus mayores delegaciones en la historia de los Juegos de Invierno.

A pesar de venir de una familia famosa, Tiziano ha construido su propia carrera deportiva con esfuerzo, dedicación y disciplina, tratando de ir más allá de las expectativas ligadas a su apellido y está logrando hacer historia en un deporte poco tradicional para Argentina.