Checo Pérez celebra su cumpleaños 37 y estrena ropa de Cadillac

Sergio “Checo” Pérez cumple 37 años en un momento clave de su vida, ya que después de haberse tomado un año “sabático” tras su salida de Red Bull, el mexicano está calentado motores para volver con todo a las pistas de la mano de su nuevo equipo en la Fórmula 1: Cadillac.

Una de las sorpresas en su cumpleaños fue la revelación oficial de las camisetas que vestirá junto a Valtteri Bottas durante la temporada 2026 que está por comenzar.

A través de redes sociales, el equipo estadounidense compartió una imagen de ambos pilotos luciendo las camisetas negras hechas en colaboración con Tommy Hilfiger, marca de la cual Checo es embajador desde hace varios meses.

El diseño tiene detalles en azul, blanco y rojo que adornan el cuello y las mangas, reflejando la identidad del equipo que busca posicionarse como el representante del automovilismo estadounidense en la máxima categoría.

Cadillac dedicó un mensaje especial a Pérez, quien llega a esta nueva etapa de su carrera con más de 281 Grandes Premios de experiencia y seis victorias en sus palmarés.

Cabe mencionar que este lunes arrancó el shakedown de pretemporada en Barcelona, donde Cadillac comenzará a dar sus primeros pasos en la pista antes de trasladarse a Bahréin para las pruebas oficiales de febrero.