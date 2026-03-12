Joshua Jackson habla por primera vez tras la muerte de James Van Der Beek, de “Dawson’s Creek”

La muerte de James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, ha generado reacciones entre colegas y fans que crecieron con la serie. Uno de ellos fue Joshua Jackson, quien habló por primera vez, después de más de un mes de su partida sobre el legado del actor y el impacto que tuvo tanto en la pantalla como en su vida personal.

Es fácil olvidar el impacto que tuvo la serie porque tu experiencia al hacerla es solo tu experiencia. Cuando tienes a más de mil personas en un teatro recuerdas que realmente tuvo un impacto en la vida de otras personas Joshua Jackson.

También destacó el momento en que los hijos de Van Der Beek pudieron ver cuánto cariño generó su padre en el público.

Ver a sus hijos presenciar el impacto que tuvo en otras personas fue muy fuerte. [...] Era un ser humano increíble, pero también un alma sensible. Joshua Jackson.

El actor lo describió como un hombre de fe, un esposo comprometido y un padre profundamente dedicado.

Se convirtió en lo que antes llamábamos un buen hombre. Joshua Jackson.

Aunque reconoció que Van Der Beek vivió una vida significativa, Jackson también señaló que la pérdida representa una tragedia enorme para su familia. Aun así, aseguró que su legado permanecerá vivo tanto en quienes lo conocieron como en los millones de fans que crecieron con Dawson’s Creek.