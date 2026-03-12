Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman compartió sus primeras declaraciones sobre su separación del cantante de música country Keith Urban y adelantó los detalles de sus próximos proyectos cinematográficos.

En una entrevista dijo que el año pasado fue un periodo de recogimiento personal, “estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón. Ahora estoy en un lugar en el que digo: ‘2020. Vamos allá”.

“El año pasado estuve parada, tenía otras cosas entre manos. Estaba encerrada en sí misma”, dijo la famosa tras su divorcio con Keith con quien duró 19 años casada.

Sobre su divorcio dijo que “todavía hay dolor”, sin embargo, destacó que su prioridad es mantener la armonía familiar por el bien de sus hijas. “Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: ‘somos una familia’, y eso es lo que seguiremos siendo. Mis hermosas hijas, mis queridas, que de repente ya son mujeres”.

Este mes, la famosa actriz de 58 años estrena en Prime Video la adaptación de Scarpetta, la popular serie de novelas de Patricia Cornwell, donde interpreta a la endurecida médico forense. En otoño, llega a los cines Prácticamente magia 2, la secuela que lleva casi 30 años gestándose y que la volverá a reunir con Sandra Bullock, para ponerse en la piel de dos hermanas brujas. También está rodando la tercera temporada de Operaciones especiales: Lioness, y a finales de 2026 participará con un papel secundario en la última película de terror de Osgood Perkins.