Quiénes han sido los novios de Emma Watson

Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada, Emma Watson ha tenido varias relaciones que, inevitablemente, han salido a la luz con los años. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, la actriz británica ha preferido salir con empresarios, académicos o amigos de su entorno universitario antes que con celebridades del cine.

Francis Boulle

Uno de sus primeros romances conocidos, heredero de una empresa de diamantes y personalidad de reality shows.

Jay Barrymore

Después salió con el financiero británico, con quien mantuvo una relación cercana de dos años.

Rafael Cebrián

Durante su etapa universitaria también fue vinculada con el músico y actor español, con quien fue vista en varias ocasiones en el campus.

George Craig

En 2010 conoció al modelo y músico George Craig durante una campaña de Burberry. La química fue tal que Watson apareció en el video musical de la banda de Craig, One Night Only.

Will Adamowicz

Compañero en la Universidad de Oxford. Fueron fotografiados juntos en el festival Coachella en 2012, lo que confirmó públicamente su relación.

Matthew Janney

Tras esa ruptura comenzó a salir con el jugador de rugby de Oxford Matthew Janney. El romance duró cerca de un año y la actriz describió la separación como particularmente difícil.

Leo Robinton

Años después fue vinculada con el empresario estadounidense Leo Robinton, una de sus relaciones más estables. Incluso hubo rumores de compromiso antes de que la pareja se separara discretamente.

William “Mack” Knight

Mantuvo una relación con el gerente de Silicon Valley. Aunque la actriz intentó mantener el romance lo más privado posible, fueron fotografiados juntos en varias ocasiones.

Brandon Green

En 2021, comenzó a salir con Brandon Green, hijo del magnate de la moda Sir Philip Green. Fueron vistos juntos en Londres y Venecia.

Ryan Walsh

Posteriormente fue vinculada brevemente con el empresario.

Kieran Brown

Académico de Oxford Kieran Brown, reflejando su tendencia a relacionarse con personas fuera del círculo del espectáculo.

Gonzalo Hevia Baillères

El más reciente, la actriz ha sido relacionada con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, con quien fue fotografiada en México en Febrero de este año, aunque todavía no se confirma nada.

A diferencia de muchas estrellas de su generación, Emma Watson ha preferido mantener sus relaciones fuera del foco público y lejos del mundo del espectáculo. Su historial muestra una clara inclinación por perfiles intelectuales, empresariales o académicos