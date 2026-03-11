Charles Leclerc revela cómo fue su boda secreta con Alexandra Saint Mleux: “Lo recordaré para siempre”

El piloto monegasco Charles Leclerc vive uno de los momentos más especiales de su vida personal tras celebrar su boda civil con Alexandra el se casaron el 28 de febrero de 2026, un evento íntimo y muy reservado que la pareja decidió compartir únicamente con su familia más cercana.

Durante una conversación reciente, el piloto de Ferrari habló por primera vez sobre ese día y explicó que fue una celebración pequeña y muy especial para ambos.

Es uno de esos días que recordaré para siempre, y lo mismo para Alex y para nuestra familia. Fue solo con la familia, muy pequeño y de alguna manera secreto, algo que realmente disfrutamos. Charles Leclerc.

El piloto explicó que la ceremonia fue muy íntima, algo que disfrutaron especialmente como pareja. Sin embargo, la historia no termina ahí. Leclerc adelantó que planean organizar otra celebración en el futuro, esta vez con sus amigos más cercanos.

Más adelante haremos otra celebración con todos nuestros amigos más cercanos, dentro de bastante tiempo, para poder tomarnos el tiempo de organizarla bien. Pero ha sido muy bonito. Charles Leclerc.

A pesar de lo emocionante del momento personal, el piloto confesó que la boda también lo ayudó emocionalmente en medio del intenso calendario de la Fórmula 1, especialmente antes de viajar para competir en Australia.

Obviamente fue un día increíble y llevé mucha positividad en el vuelo, porque tenía miedo de volar hasta aquí, a Melbourne. Así que sí, sigo muy feliz, con la emoción de la boda y también con la emoción de empezar la carrera mañana. Charles Leclerc.

La boda civil marca un nuevo capítulo en la vida del piloto, quien ahora combina su carrera en la Fórmula 1 con una etapa personal llena de ilusión, mientras la pareja prepara una segunda celebración que reunirá a sus amigos más cercanos.