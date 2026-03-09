Revista
Entretenimiento

Erik Rubín se deja ver con una misteriosa mujer y desata rumores de romance

El cantante de Timbiriche se dejó ver con una joven en una plaza al sur de la Ciudad de México

Marzo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
erik-rubin-nueva-novia.jpg

Erik Rubín sorprendió al aparecer públicamente con una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada. Ambos fueron captados en actitud cercana, incluso estaban tomados de la mano antes de ingresar juntos a un restaurante exclusivo al sur de la capital mexicana, donde varios seguidores del intérprete se acercaron para pedir fotos.

Rubín accedió a la petición de sus fans y de manera momentánea, soltó la mano de su acompañante para atender al público, mientras ella lo esperaba a corta distancia, sonriendo y mostrando una actitud relajada.

De acuerdo con las fotos que se difundieron en redes sociales, ninguno intentó ocultarse en público, de hecho, la joven permaneció cercana a Erik Rubín, aunque no interactuó con los fans del cantante.

erik-rubin-noviajpeg

Hasta ahora, el famoso no ha confirmado que se haya dado una nueva oportunidad en el amor tras su separación de Andrea Legarreta, sin embargo, todo parece indicar que la mujer con quien caminaba tomado de la mano conquistó su corazón.

La identidad de la joven sigue siendo un misterio, ya que su rostro no resulta familiar, por lo que podría tratarse de alguien que no pertenece al medio del espectáculo.

La aparición pública de Erik Rubín ocurre a unos meses de que Andrea Legarreta hiciera oficial su relación con el coach fitness Luis Carlos Origel.

novia-de-erik-rubin.jpeg

Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
