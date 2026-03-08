Revista
Entretenimiento

Timbiriche prepara su regreso a los escenarios en el Auditorio Nacional

Con la participación de Mariana, Diego, Benny y Alix, el 9 y 10 de junio serán noches llenas de música, como parte de las actividades previas y de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marzo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
timbiriche-concierto-mundial.jpeg

El espectáculo titulado “México vibra”, traerá de regreso al grupo más destacado de la época de los años 80 y 90. Timbiriche fue el fenómeno pop más grande de México, y ahora volverá a los escenarios previo al Mundial de Futbol, junto a artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Lucero Mijares, Emmanuel, Carla Morrison y la Banda El Recodo.

Para este encuentro especial, se ha confirmado la participación de cuatro de sus integrantes: Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer. Por el momento no se contempla la presencia de Paulina Rubio, Erik Rubín o Sasha Sokol.

timbiriche-mundial

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles sobre los precios y las fechas de la venta de los boletos. Los organizadores y las cuentas oficiales de la sede de la Copa Mundial en CDMX, han señalado que la información sobre la venta se dará a conocer muy pronto a través de sus redes sociales.

Dado que es uno de los eventos estelares organizados por la Host City Ciudad de México, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se espera una alta demanda de los fans para asistir.

Este reencuentro es muy esperado porque la banda no se presentaba desde su gira de 35 aniversario en 2017. Se espera que este sea el primer paso para una celebración más grande por sus 45 años de carrera que podría concretarse en 2027.

Timbiriche
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet
Entretenimiento
“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Entretenimiento
Charles y Alexandra Leclerc reaparecen en el paddock tras su boda civil en Mónaco
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
¿Pedro Pascal en una cita romántica en México? Su paseo con Rafael Olarra en el Museo de Antropología
Entretenimiento
¿Pedro Pascal en una cita romántica en México? Su paseo con Rafael Olarra en el Museo de Antropología
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
timothée chalamet
Entretenimiento
Las palabras de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera que desataron polémica
Marzo 06, 2026
 · 
Tania Franco
Qué fue de Roberto Aguirre, el exnovio mexicano de Emma Watson
Entretenimiento
Él fue el primer novio mexicano de Emma Watson y así fue su historia de amor
La actriz británica mundialmente conocida por interpretar a Hermiore Granger en la saga de Harry Potter tuvo una relación con Roberto Aguirre
Marzo 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ana-brenda-contreras-enfermedad.jpg
Entretenimiento
Ana Brenda Contreras revela detalles de por qué fue hospitalizada
La actriz explicó que atravesó por una crisis de salud que la mantuvo varios días en el hospital cuando estaba fuera de México
Marzo 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-nuevo-album.jpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera lanza su nuevo disco “Vida México”
En el Salón Tenampa, en la Plaza Garibaldi, el artista presentó su nuevo material discográfico que incluye 15 temas
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Selena-Gómez-y-Benny-Blanco.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez convirtió su Close Friends en la lista más exclusiva (y pública) del año
La cantante abrió su círculo privado en Instagram para compartir por primera vez fotos de su boda —incluido el first look—, revivir la nostalgia de sus personajes más icónicos y presentar su nuevo podcast junto a Benny Blanco.
Marzo 05, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente