Timbiriche prepara su regreso a los escenarios en el Auditorio Nacional

El espectáculo titulado “México vibra”, traerá de regreso al grupo más destacado de la época de los años 80 y 90. Timbiriche fue el fenómeno pop más grande de México, y ahora volverá a los escenarios previo al Mundial de Futbol, junto a artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Lucero Mijares, Emmanuel, Carla Morrison y la Banda El Recodo.

Para este encuentro especial, se ha confirmado la participación de cuatro de sus integrantes: Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer. Por el momento no se contempla la presencia de Paulina Rubio, Erik Rubín o Sasha Sokol.

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles sobre los precios y las fechas de la venta de los boletos. Los organizadores y las cuentas oficiales de la sede de la Copa Mundial en CDMX, han señalado que la información sobre la venta se dará a conocer muy pronto a través de sus redes sociales.

Dado que es uno de los eventos estelares organizados por la Host City Ciudad de México, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se espera una alta demanda de los fans para asistir.

Este reencuentro es muy esperado porque la banda no se presentaba desde su gira de 35 aniversario en 2017. Se espera que este sea el primer paso para una celebración más grande por sus 45 años de carrera que podría concretarse en 2027.

