“No voy a renunciar”: Fátima Bosch responde en Harvard a cuestionamientos sobre su coronación

Durante su participación en la Mexico Conference 2026 en Harvard, la mexicana enfrentó una pregunta directa sobre la legitimidad de su triunfo y defendió públicamente su corona

Marzo 07, 2026 • 
Tania Franco
Instagram: Fátima Bosch.

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, participó recientemente como invitada en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, un foro académico donde líderes, emprendedores y figuras públicas reflexionan sobre el papel de México en el mundo. Sin embargo, lo que parecía una conversación sobre liderazgo y representación femenina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y tensos del evento.

Durante la sesión de preguntas del público, una asistente cuestionó directamente la legitimidad de su coronación. La mujer mencionó las controversias alrededor de la organización Miss Universo y señaló rumores que han circulado sobre el proceso de elección, preguntando por qué Bosch decidió conservar la corona en lugar de renunciar para enviar un mensaje sobre la supuesta falta de justicia en el resultado.

Tensión en el auditorio

Bosch respondió de manera firme, rechazando las acusaciones y defendiendo su triunfo. La mexicana también aprovechó el momento para hablar sobre el papel de las mujeres en espacios públicos y cómo, a su juicio, las posiciones de liderazgo femenino suelen ser cuestionadas con mayor frecuencia que las de los hombres.

Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás.
Fátima Bosch.

Bosch añadió que en los meses desde su coronación ha buscado redefinir el papel del título, enfocándose en acciones sociales y trabajo comunitario. Entre sus ejemplos mencionó visitas a comunidades y programas de apoyo donde, dijo, el objetivo ha sido ir más allá de los estereotipos asociados a los certámenes de belleza.

Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo. [...] he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho como quitarme los tacones, meterte a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo que nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar.
Fátima Bosch.

El intercambio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto la pregunta del público como la respuesta de la reina de belleza, convirtiendo el momento en uno de los episodios más comentados de su visita a Harvard.

Miss Universo Fátima Bosch
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
