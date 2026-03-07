Revista
Entretenimiento

“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet

La directora mexicana reaccionó a la polémica sobre el ballet y la ópera con un mensaje directo y un video dirigido al actor

Marzo 06, 2026 • 
Tania Franco
“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet

Getty Images - Instagram

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra reaccionó a la polémica generada por los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera con un video publicado en redes sociales junto a su orquesta.

En el clip, grabado desde el escenario de una sala de conciertos, la directora se dirige directamente al actor antes de comenzar a dirigir a los músicos.

Oye, Timothée, siento que no quieras ser parte de esto. ¿Quizá quieras reconsiderarlo? Y no estamos intentando mantenerlo vivo. En realidad, está muy vivo.
Alondra de la Parra.

Tras el mensaje, la directora da la señal a la orquesta y comienza la interpretación, en una escena que muchos usuarios interpretaron como una elegante respuesta al debate que se abrió tras las palabras del actor.

alondra de la parra Timothée Chalamet Opera música clásica ballet
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
