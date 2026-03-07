“No intentamos mantenerla viva, está viva”: Alondra de la Parra responde a Timothée Chalamet

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra reaccionó a la polémica generada por los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera con un video publicado en redes sociales junto a su orquesta.

En el clip, grabado desde el escenario de una sala de conciertos, la directora se dirige directamente al actor antes de comenzar a dirigir a los músicos.

Oye, Timothée, siento que no quieras ser parte de esto. ¿Quizá quieras reconsiderarlo? Y no estamos intentando mantenerlo vivo. En realidad, está muy vivo. Alondra de la Parra.

Tras el mensaje, la directora da la señal a la orquesta y comienza la interpretación, en una escena que muchos usuarios interpretaron como una elegante respuesta al debate que se abrió tras las palabras del actor.