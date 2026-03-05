Selena Gomez convirtió su Close Friends en la lista más exclusiva (y pública) del año

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en redes sociales, Selena Gomez volvió a sorprender. Esta vez no fue con un lanzamiento musical ni con una alfombra roja, agregó a todos sus seguidores a su lista de Close Friends en Instagram y ahí compartió por primera vez varias fotos de su boda, incluido el esperado first look y recuerdos a lo largo de su historia.

La función de Close Friends suele hacerse para un círculo privado, pero Selena decidió romper esa lógica. En lugar de limitar, amplió. Millones de fans se encontraron dentro de ese espacio “exclusivo”, donde la artista no solo mostró momentos personales, sino también recuerdos que marcaron su carrera.

Entre historia, fotografías antiguas, escenas detrás de cámaras, vídeos de personajes que definieron generaciones, como Alex Russo de Wizards of Waverly Place. Una mezcla de presente y pasado que convirtió su perfil en una cápsula del tiempo.

Screenshot

La dinámica también funcionó como una estrategia de promoción de un nuevo podcast. “Friends Keep Secrets (Amigos Guardan Secretos)”, presentado por el productor musical Benny Blanco, esposo de Gomez.

El proyecto se desarrolla en colaboración con el rapero Lil Dicky y la creadora de contenido Kristin, donde buscan reunir conversaciones con amigos y figuras cercanas, un formato de audio centrado en anécdotas personales y experiencias dentro de la industria musical.

Todo esto pasaba mientras su lista de “mejores amigos” dejaba de ser un filtro exclusivo para convertirse en una estrategia narrativa, una manera de hablar de amor y memoria. Donde al final, no fue solo una boda ni solo un podcast. Fue una jugada inteligente que mezcló intimidad y promoción, nostalgia y presente, demostrando que en la era digital aún es posible sorprender.