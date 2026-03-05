¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Bruno Mars en México 2026?

El cantante Bruno Mars anunció su esperado regreso a México con cuatro conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira “The Romantic Tour”. Las presentaciones se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026.

Para quienes desean asistir, la preventa de boletos comenzará el 3 de noviembre de 2026 a las 12:00 p.m., mientras que para algunas fechas se habilitará una segunda etapa ese mismo día a las 2:00 p.m., de acuerdo con la información publicada en la plataforma de venta de entradas.

Reconocido como una de las mayores estrellas del pop contemporáneo, Bruno Mars ha construido una carrera marcada por éxitos globales y espectáculos de alto nivel. A lo largo de su trayectoria ha ganado múltiples premios Grammy y ha colocado decenas de canciones en las listas de popularidad, consolidándose como uno de los artistas más escuchados del mundo.

La expectativa por su regreso a México también coincide con una nueva etapa musical para Bruno Mars, quien recientemente sorprendió a sus fans con el videoclip de “Risk It All”, una de las canciones de su nuevo álbum The Romantic. En el video, el artista rinde homenaje a la cultura mexicana con una estética de boda tradicional, mariachis, rosas rojas y referencias como la Virgen de Guadalupe, fusionando su pop característico con sonidos de bolero y mariachi.