Harry Styles compartirá la primera presentación en vivo de su nuevo álbum en Netflix

El lunes 2 de marzo, Netflix anunció un especial del concierto de Harry Styles: “Harry Styles. Una noche en Manchester” para celebrar el estreno de su cuarto álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”.

Harry Styles quiere compartir la primera presentación en vivo de este nuevo disco con todos sus fans alrededor del mundo. El show será este viernes 6 de marzo, el mismo día del lanzamiento de su álbum, en donde el cantante hará una interpretación completa de las canciones que serán parte de este, y los fans podrán verlo a partir del domingo 8 de marzo a través de la plataforma de Netflix.

Este álbum que anunció enero, mismo mes en el que lanzó su sencillo principal “Aperture”, marca su primero desde Harry’s House en 2022. Después del anuncio del álbum, Styles contó que el título “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, es un “mantra de vida”.

“Amar, vivir la vida con amor y tomarse un respiro de vez en cuando para divertirse, creo que es una excelente manera de afrontar la vida. Eso es lo que sentí en los últimos años, y eso me ha llevado a cambios positivos en mi vida”, dijo el cantante.

