Brendan Fraser se transforma en el general Eisenhower en Pressure, el nuevo thriller sobre el Día D

El actor protagoniza una intensa historia ambientada en las horas previas al desembarco de Normandía, explorando la presión y las decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial

Marzo 04, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
Brendan Fraser regresa a la pantalla con un papel histórico en Pressure, el thriller bélico dirigido por Anthony Mara que se centra en las 72 horas previas al Día D, uno de los momentos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. En la película, el actor interpreta al general Dwight D. Eisenhower, quien debe enfrentar la enorme responsabilidad de decidir el momento exacto para lanzar la invasión aliada en Normandía.

Lejos de enfocarse en la batalla, la cinta apuesta por un enfoque más ínfimo y psicológico, mostrando la tensión política, estratégica y emocional detrás de la operación militar. La trama también destaca el papel del meteorólogo James Stagg, cuyas predicciones climáticas resultaron determinantes para la ejecución del histórico desembarco.

Basada en la obra teatral homónima, Pressure presenta una narrativa contenida reflexiva que pone el foco en el liderazgo, la incertidumbre y el peso de las decisiones en tiempos de guerra, consolidando este proyecto como uno de los estrenos más interesantes del cine histórico en 2026.

Con este proyecto, el ganador del Óscar continúa demostrando la solidez de su regreso a Hollywood tras su aclamado comeback en los últimos años, apostando por personajes complejos y de gran carga emocional. Su interpretación promete ofrecer una visión más humana de Eisenhower, alejándose del mito para retratar al hombre detrás de la histórica decisión que cambió el curso del siglo XX.

Vanessa Villalba Alcocer
